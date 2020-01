Fachoberschule für Bauwesen „Peter Anich“, Bozen (Ex-Geometerschule)

Es wird eine enge Verbindung von Theorie und Praxis und ein zeitgerechter Unterricht und selbstständiges Arbeiten angestrebt.





Bauwesen, Umwelt und Raumplanung

Geotechnik und Tiefbau

Holzbau

Schnuppertage nach Voranmeldung über das Sekretariat: 20.-24. Januar, 8.30−11.25 Uhr

[email protected]

die klassische Geometerausbildung,und. Geotechnik/Tiefbau und Holzbau werden südtirolweit nur hier an unserer Schule angeboten. Die Berufsaussichten sind sehr gut; davon zeugt auch unsere Anschlagtafel, die immer gefüllt ist mit Stellengesuchen der technischen Büros und Betriebe im Bausektor.Ab der dritten Klasse werden wichtige Fachkenntnisse in den Bereichen Planung und Bauwesen, Baustellenleitung und Arbeitssicherheit sowie Vermessungskunde und Schätzung vermittelt. Der Unterricht umfasst sowohl theoretische Inhalte, als auch praktische Übungen und Projekte.Unsere Schüler/innen der Fachrichtung Geotechnik beschäftigen sich mit dem Zusammenhang von Bauwerk und Untergrund, dabei geht es um Grund- und Felsbau, Erdstatik, Geologie, Hydraulik und Umweltfragen.Die Fachrichtung Holzbau vermittelt und verbindet aktuelle Erkenntnisse aus Planung, Technik und Wissenschaft in Bezug auf die Ressource Holz.Tel. 0471/287406 | www.rg-fob.it

som