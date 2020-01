Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern

D ie Fachschule Salern bietet eine dreijährige, rechtlich anerkannte Berufsqualifikation im Bereich der ökologischen Berglandwirtschaft an. Schwerpunkte sind der ökologische Landbau, die bäuerliche Milchverarbeitung und der Anbau von Gemüse und Sonderkulturen, die Produktverarbeitung und Direktvermarktung.





Tag der offenen Tür: Freitag, 17. Jänner, 9−12 Uhr & 13.30−16.30 Uhr



Der von der Schule geführte Grünlandbetrieb „Bruggerhof“, das Glashaus und der Garten werden nach den Prinzipien des ökologischen Landbaus bewirtschaftet und sind biozertifiziert. Zudem erhalten unsere Schülerinnen und Schüler in den Praxisfächern einen Einblick in die Landmaschinen-Mechanik sowie in die Holz- und Metallverarbeitung.Salernstraße 26 | 39040 Vahrn | Tel. 0472/833711 Fax 0472/833812

