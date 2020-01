Arbeitest du gerne mit Menschen? Suchst du einen vielseitigen Beruf, der Abwechslung bietet? Bist du kreativ und praktisch veranlagt? Wenn „Ja“, dann sind die Berufe in der Hauswirtschaft und Ernährung genau das Richtige für dich!



Schnuppertage: Montag, 13. Jänner und Mittwoch, 22. Jänner, um 15 Uhr.

• Gäste umsorgen• regionale Gerichte zubereiten• Angebote für Gäste gestalten• landwirtschaftliche Produkte vermarkten• Lebensmittel produzieren und verarbeiten• Lebensmittel sensorisch untersuchen• Qualität sichern• Rohstoffe einkaufen• Gesunde Mahlzeiten zubereiten• freundlichen und Kompetenten Service anbieten• Räume gestalten und pflegen• kreativ seinDas Lernbüro bietet dir die Möglichkeit, Lernen als selbstverantwortlichen und selbstgesteuerten Prozess zu erleben.Das Lernen in Projekten bietet dir die Gelegenheit, persönlichen Interessen und Leidenschaften nachzugehen.Im Praxisunterricht erlebst du, was es bedeutet, mit den eigenen Händen etwas zu schaffen.Im Projekt Verantwortung übernimmst du eine Aufgabe in der Gesellschaft, die du selbst wählst.Schulversammlungen und Feiern vermitteln ein Gefühl der Gemeinschaft.Das Praktikum bietet dir die Chance, die Berufs- und Arbeitswelt unmittelbar kennen zu lernen und sich mit ihr auseinanderzusetzen.Fleimstalerstr. 37 | 39044 Neumarkt Tel. 0471/812600 | www.lernkultur.it www.fachschule-neumarkt.it

