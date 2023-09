Fahrrad-Lichter-Parade am 16. September in Meran

Diesmal ist Meran an der Reihe: Ab 14:30 Uhr werden auf dem Sandplatz im Rahmen einer Radwerkstatt für alle Radfahrerinnen und Radfahrer kleine kostenlose Reparaturarbeiten angeboten, außerdem erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Deko für mehr Sichtbarkeit. Ab 18.30 Uhr unterhalten dann DJ Sginzo und AllenSave die Gäste, bevor ab 20.00 Uhr die Meraner Fahrrad-Lichter-Parade durch die Altstadt führt. Abgeschlossen wird die Veranstaltung ab 22 Uhr mit einer Party beim Jugendzentrum Strike Up mit DJ AllenSave.Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, mit ihren Fahrrädern an der Parade teilzunehmen!Die Radlnacht ist Teil der Sicherheitskampagne „schauaufsradl“ für sicheres Radfahren und wird im Rahmen des EU-Projekts LIFEalps von Green Mobility in der STA – Südtiroler Transportstrukturen AG organisiert.ABLAUF• 14:30-18:30 Uhr (Sandplatz): Radlwerkstatt mit kleineren kostenlosen Reparaturarbeiten an euren Rädern und Deko für eure Sichtbarkeit.• 18:30-20:00 Uhr: Buntes Rahmenprogramm und Musik mit DJ Sginzo und AllenSave auf ihrem Cargo-Bike.Hol dir deine leuchtende Überraschung!• 20:00 Uhr: Los geht’s! Die Fahrrad-Lichter-Parade führt uns mit dem Radl durch das Stadtzentrum.• 22:00 Uhr: Party beim Jugendzentrum Strike Up mit DJ AllenSave.