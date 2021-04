Falkensteiner Charter nach Kroatien – das Highlight des Sommers

Zählen Sie auch schon die Tage? Haben Sie auch schon die traumhaften Bilder der Meeresbrandung, von unbeschwerten Tage mit der Familie und Kulinarik auf höchstem Niveau in Ihren Gedanken.Dann geht es Ihnen mit Sicherheit genauso wie uns. Aber wir sind bereits gerüstet für die unbeschreiblich schöne Zeit „danach“. Als Dankeschön für Ihre Südtiroler Treue zu Falkensteiner Hotels & Residences haben wir uns etwas ganz Spezielles für Sie ausgedacht: Wir fliegen Sie diesmal zur wohl schönsten Destination in Kroatien: ZADAR. Mit uns stehen Sie weder im Stau noch haben Sie eine beschwerliche An- und Abreise.Ganz bequem geht es mit dem „Falkensteiner Charter Flug“ in nur 1 Stunde von Bozen nach Zadar. Nutzen Sie diese einmalige Möglichkeit, um endlich wieder „Sommer, Sonne und Meer“ zu genießen – und das mit dem bekannten RUNDUM-SORGLOS-PAKET der Falkensteiner Hotels. 3 Termine stehen Ihnen zur Auswahl, 12.06. & 19.06. & 26.06.2021.Ab 919 € pro Person erleben Sie einen Urlaub ohne Risiko, denn mit dem SAFE HOTEL Konzept haben wir alle Hygienemaßnahmen bereits für Sie umgesetzt. Und natürlich sind auch die Transfers alle inkludiert.Unsere erfahrenen Mitarbeiter stehen Ihnen täglich von 08:30-18:00 Uhr (auch am Wochenende) für weitere Informationen und kostenloser Beratung unter der Telefonnummer 0472 978 133 zur Verfügung. Gerne erreichen Sie uns auch per Email [email protected] . Weitere Informationen und direkte Buchung: www.falktravel.de/flugspecial Lassen Sie uns gemeinsam den Sommer 2021 zur schönsten Zeit des Jahres machen – wir haben uns das alle so verdient.

vida