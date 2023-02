Falkensteiner Hotel Kronplatz ist Leading Hotel of the World

Foto: © Falkensteiner Hotel Kronplatz

Das Falkensteiner Hotel Kronplatz ist seit dem 1. Februar nach dem Falkensteiner Schlosshotel Velden und dem Falkensteiner Hotel Montafon der jüngste Neuzugang in der exklusiven Kollektion der Leading Hotels of the World (LHW). Um zu den Besten der Besten zu gehören muss ein Hotel strenge Standards erfüllen.Um in die LHW aufgenommen zu werden, muss ein Hotel im Luxussegment angesiedelt sein, Alleinstellungsmerkmale bieten und strenge Qualitätsstandards in Bezug auf Unterkunft, Service, Küche, Personal und Ausstattung erfüllen.Das Fünfsterne-Aktivhotel konnte diese Standards mit einer Reihe von überzeugenden Merkmalen und Dienstleistungen erfüllen. Mit seiner modernen Architektur und Inneneinrichtung, die von Stararchitekt Matteo Thun entworfen wurde, sticht es aus dem Markt der Luxushotels hervor. Einzigartig ist auch die Slow-Food-Küche mit ihrem 7-Summit-Konzept, die traditionelle Gerichte neu interpretiert und mit Spezialitäten aus den höchsten Bergregionen der sieben Kontinente kombiniert.Beeindruckt hat die Jury auch das hoteleigene Acquapura Mountain Spa, das ganzheitliche Regeneration auf der Grundlage der Philosophie der vier Bergelemente - Fels, Bergluft, Bergsonne und Quellwasser - bietet. Ein weiterer Pluspunkt ist der hauseigene Experience Concierge, der für die Gäste individuelle Urlaubs- und Aktivitätserlebnisse kreiert und ihnen so einen unvergesslichen Aufenthalt ermöglicht, denn in Sachen Outdoor-Action hat das Gebiet so einiges zu bieten.„Wir freuen uns sehr, dass unser Falkensteiner Hotel Kronplatz nun zu den Leading Hotels of the World gehört“, sagt Petra Trapp, die General Managerin des Hauses. „Diese Auszeichnung ist nicht nur ein Beweis für die außergewöhnlichen Eigenschaften und Dienstleistungen des Hotels, sondern auch eine Anerkennung für die harte Arbeit und das Engagement unserer Mitarbeiter, die diesen Erfolg möglich machen. Sie sind bestrebt, den Gästen ein Höchstmaß an Service zu bieten, und dieses Siegel ist eine Anerkennung für ihre Bemühungen.“Falkensteiner Urlaub buchen und 15% sparen.