Familienurlaub à la DolceVita: Das wird ein Spaß!

Dafür haben sich das DolceVita-Resort Feldhof und das DolceVita-Lifestyle-Resort Lindenhof in Naturns bei Meran ganz viel einfallen lassen. Südtirol-Ferien sollen nämlich Groß und Klein gleich viel Spaß und Erholung bieten. Ein absolutes Qualitätsmerkmal, auf das die DolceVita-Familienhotels setzen.





In den eigenen Family-Spa-Bereichen dürfen Eltern mit ihren Kindern gemeinsam wellnessen. Hier fehlt es an nichts. Mit Saunen und Dampfbädern sollen bereits die Kids das DolceVita-Feeling kennen- und genießen lernen. Erlebnishallenbäder, liebevoll gestaltete Kleinkinderbecken, die beim Anblick jedes Mal auch die Elternaugen erstrahlen lassen, Whirlpools und Wasserrutschen sind bei den Kleinen ganz groß im Rennen. Mit vier Pfoten die Herzen der Kinder erobern: Den eigenen Therapiehund namens Bayou – einen riesigen Neufundländer mit ebenso großem Herz – finden die Kinder im Hotel Lindenhof wahnsinnig toll!Viel Spaß ist garantiert!Während die größeren Kinder bereits mit gleichaltrigen zu coolen Abenteuern wie Rafting, Paintball, Biken oder in den Hochseilgarten aufgebrochen sind und dort fleißig an neuen Freundschaften und Bekanntschaften arbeiten, malen, basteln und toben die kleinen Kinder in den wunderschönen und großzügig neu gestalteten Kinderecken im Innen- und Außenbereich.Die Kleinen werden liebevoll betreut und sind gut aufgehoben. Mama und Papa haben nun frei und können sich ganz sorglos dem DolceVita-Feeling zu zweit hingeben. Adult's-only-Bereiche in den DolceVita-Hotels sorgen für absolute Entspannung und Zweisamkeit. Kleines Geheimnis Unser Qualitätsanspruch ist sehr hoch. Damit wir immer „up to date“ sind, worauf Familien im Urlaub Wert legen, lassen wir die Qualität immer wieder von „Insidern“ überprüfen. So auch aktuell in den Family-Hotels Lindenhof und Feldhof. Kaia und Finn mit ihren Eltern aus der Schweiz prüfen aktuell die Familientauglichkeit der Hotels auf Herz und Nieren. Wir sind gespannt auf deren Bericht!Unser Qualitätsanspruch ist sehr hoch. Damit wir immer „up to date“ sind, worauf Familien im Urlaub Wert legen, lassen wir diesen immer wieder von „Insidern“ überprüfen. So auch aktuell in den Family Hotels Lindenhof und Feldhof. Kaia und Finn mit ihren Eltern „Janiniditahiti“ aus der Schweiz (Familienblog: @janiniditahiti) prüfen aktuell die Familientauglichkeit der Hotels auf Herz und Nieren. Wir sind gespannt auf deren Bericht!Gutscheine für Wellness-Wochenenden oder Day-Spa unter www.dolcevitahotels.com oder Tel. 0473/720165

som