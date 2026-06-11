Mit dem „ <a href="https:\/\/www.grwsarntal.com\/de\/projekte\/familyday\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Family Day Sarntal<\/a>“ entsteht ein Veranstaltungsformat, das Gemeinschaft, Wirtschaft und Ehrenamt auf besondere Weise miteinander verbindet. Hinter dem Projekt stehen zahlreiche Organisationen und Partner aus dem Sarntal – darunter die Raiffeisen Sarntal, der Jugenddienst Bozen-Land, die Sarner Kaufleute, der Tourismusverein Sarntal, MirSarner sowie viele weitere Vereine, Verbände und lokale Akteure.<BR \/><BR \/>Ab <b>10.00 Uhr<\/b> wird das Dorfzentrum zur bunten Erlebniswelt: Im gesamten Ort entstehen thematische Erlebnisbereiche mit Mitmachstationen, Vorführungen, Musik und Kulinarik. Besucherinnen und Besucher können Vereine kennenlernen, hinter die Kulissen lokaler Betriebe blicken und das Sarntal auf neue Weise entdecken.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1319706_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für Familien und Kinder wartet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit zahlreichen Highlights: Eine <b>große Schatzsuche durch das Dorfzentrum<\/b>, die in den neuen Räumlichkeiten der <b>Raiffeisen Sarntal<\/b> endet, lädt zum Rätseln und Entdecken ein. Ergänzt wird das Angebot durch eine <b>Hüpfburg<\/b>, einen <b>AVS-Kletterturm<\/b>, eine <b>Riesensandkiste<\/b>, den beliebten <b>Rodeostier „Friedl“<\/b>, Tischtennistische, kreative Mitmachstationen, Kinderschminken sowie Spiel- und Bewegungsangebote des Jugenddienstes.<BR \/><BR \/>Auch auf der Bühne ist für Unterhaltung gesorgt: Der bekannte Zauberer <b>Peet Magic<\/b>, musikalische Beiträge von <b>Anton Nussbaumer<\/b>, den <b>Soltnbuebm<\/b>, der Schulband <b>Tone Deaf<\/b>, traditionelle Auftritte der <b>Kindervolkstanzgruppe Sarntal<\/b> sowie weitere Live-Musik schaffen ganztägig Festivalstimmung im Dorfzentrum. Zusätzliche Attraktionen wie die Fahrzeugausstellung der Einsatzkräfte, die Hundestaffel der Bergrettung oder Bogenschießen sorgen für weitere Erlebnisse für Groß und Klein.<BR \/><BR \/>Kulinarisch präsentieren sich regionale Gastronomiebetriebe und kreative Anbieter mit „<b>Sarner Streetfood<\/b>“, wo von traditionellen Spezialitäten bis hin zu innovativen Food-Konzepten für jeden Geschmack etwas dabei ist.<BR \/><BR \/>Ein besonderes Highlight bildet am Abend das „<b>Schubgrattl-Charity-Rennen<\/b>“. Unternehmen, Vereine und Organisationen aus dem Sarntal gestalten ihre eigenen Schubkarren und treten in einem unterhaltsamen Parcours gegeneinander an. Ein Teil der Teilnahmegebühren wird dabei für einen guten Zweck gespendet – Unterhaltung und soziales Engagement gehen hier Hand in Hand.<BR \/><BR \/><i>„Der Family Day soll mehr sein als nur eine Veranstaltung. Wir möchten damit ein langfristiges Format schaffen, das Menschen, Vereine und Betriebe im Sarntal zusammenbringt und gleichzeitig die Bedeutung unserer lokalen Wirtschaft sichtbar macht“<\/i>, betont Josef Günther Mair, Obmann der GRW Sarntal. <i>„Unser Ziel ist es, gemeinsam etwas zu schaffen, das Identität stiftet, Familien begeistert und das Dorfzentrum nachhaltig belebt.“<\/i><BR \/><BR \/>Mit dem Family Day soll ein Tag voller Begegnungen, Erlebnisse und gemeinsamer Momente entstehen, der zeigt, wie viel Stärke in der Zusammenarbeit im Sarntal steckt.