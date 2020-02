Faschingsspaß auf dem Eis!

Am Rosenmontag, 24. Februar 2020 findet auch heuer wieder die lustige Faschingseisparty für Groß und Klein in der Würtharena in Neumarkt statt.Bereits zum vierten Mal organisieren die „Dolomiten“ dieses Eisvergnügen der ganz besonderen Art. Denn jeder, der zwischen 14 und 16 Uhr verkleidet vorbei kommt, darf gratis aufs Eis.Wem zum Faschingskostüm nur noch die passende Gesichtsbemalung fehlt, kann sich bei der professionellen Schminkecke der KFS-Frauen der Zweigstelle Neumarkt nach Herzenslust bemalen lassen. Für das leibliche Wohl sorgt das Team der Würtharena mit leckeren Faschingskrapfen und warmen Tee für jedermann.Zusätzlich gibt es auch heuer wieder einen gratis Eislaufkurs für Kinder ab 3 Jahren, welcher von den „Young Goose“ aus Neumarkt organisiert wird. Zum Abschluss bekommen die Kleinsten unter den Verkleideten noch ein tolles „Dolomiten“-Überraschungsgeschenk. Viel Spaß und tolle Unterhaltung sind also garantiert!

som