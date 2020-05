Fast ein Grund, um schwanger zu werden!

Egal ob Kinderwagen, Autositze, Babymöbel, Umstandsmode, Baby- und Kindermode, Pflegeprodukte, Spielzeug und vieles mehr: Die Kinderwelt hat von allem die beste und größte Auswahl. Großes Augenmerk wird dabei sowohl auf die Qualität als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis gelegt. Und dass es bei der Kinderwelt dabei auch immer die neusten Trends gibt, versteht sich fast schon von selbst.Um den Kunden auch im Pustertal diese riesige Auswahl zu bieten, wurde die Filiale in Percha unlängst um das Dreifache vergrößert. Unbeschwertem Einkaufsspaß steht so nichts mehr im Weg.Was darf es für Sie sein? Ein Kombi-Kinderwagen, ein Buggy, Sportwagen oder vielleicht doch lieber ein Dreiradjogger? Etwas fürs Gelände, die Stadt oder sogar ein Hightech- Elektrokinderwagen? Und in Sachen Kindersitze fürs Auto? Ein Reboarder, ein mitwachsender Autositz, I-Size, Top Tehter, Isofix? Fragen über Fragen. Falls Sie wissen wollen, was am besten zu Ihnen, zu Ihrem Kind und Ihrem Auto passt, dann kommen Sie einfach in die Kinderwelt.Die kompetenten Verkaufsberaterinnen nehmen sich die Zeit, Ihnen mit einer fachkundigen und individuellen Beratung zur Seite zu stehen. Auf diese Weise findet hier sicher jede und jeder das Richtige für das Baby!Weitere Informationen unter:Gampenstraße, 39 - 39010 TSCHERMS - +39 0473 550210 - [email protected] Pustertaler Straße - 39030 PERCHA - +39 0474 402053 - [email protected]

