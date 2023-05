Fast & Furious 10 – AB 18. Mai in den Cineplexx Kinos Bozen und Algo

Foto: © Cineplexx

Zu den weiteren Stars des spektakulären Actionfilms mit Schauplätzen auf der ganzen Welt gehören unter anderem vier Oscar®-Gewinnerinnen: Helen Mirren, Charlize Theron, Brie Larson und die legendäre Rita Moreno! Das Ende der Straße beginnt …Im Verlauf zahlreicher Missionen und allen Widrigkeiten zum Trotz ist es Dominic Toretto (Vin Diesel) und seiner Familie noch immer gelungen, all ihre Gegner, die sich ihnen in den Weg gestellt haben, zu überlisten, zu übermannen und zu überholen. Jetzt müssen sie sich dem tödlichsten Gegenspieler stellen, mit dem sie es jemals zu tun hatten: eine entsetzliche Bedrohung, die sich aus dem Schatten ihrer Vergangenheit erhebt, angetrieben von Durst nach Rache und fest entschlossen, die Familie zu zerschmettern und alles – und jeden – für immer zu zerstören, der Dom von Bedeutung ist.In FAST & FURIOUS 5 aus dem Jahr 2011 setzten Dom und seine Crew den verachtenswerten brasilianischen Drogenbaron Reyes außer Gefecht und zogen auf einer Brücke in Rio de Janeiro einen Schlussstrich unter sein Imperium. Sie konnten nicht wissen, dass Reyes’ Sohn Dante (Jason Momoa, Aquaman) alles mit ansah und die letzten zwölf Jahre damit zubrachte, einen Plan zu schmieden, wie er Dom den ultimativen Preis dafür zahlen lassen kann.Dantes Plan: Doms Familie vor sich herzutreiben, von Los Angeles zu den Katakomben Roms, von Brasilien nach London und von Portugal in die Antarktis. Neue Allianzen werden geschmiedet, alte Feinde tauchen wieder auf. Aber alles ändert sich, als Dom entdeckt, dass sein Sohn (Leo Abelo Perry, Black-ish) die eigentliche Zielscheibe von Dantes Vergeltung ist.FAST & FURIOUS 10 wurde inszeniert von Louis Leterrier (The Transporter, Kampf der Titanen, Der unglaubliche Hulk), das Drehbuch stammt von Justin Lin (Fast & Furious 9) & Dan Mazeau (Zorn der Titaten). In den Hauptrollen erlebt man neben Vin Diesel einmal mehr Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris „Ludacris“ Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena und Scott Eastwood sowie vier Oscar®-Gewinnerinnen: Helen Mirren, Charlize Theron, Brie Larson und die legendäre Rita Moreno.Der Film versammelt außerdem eine Anzahl neuer Gesichter. Zu ihnen zählen Oscar®-Gewinnerin Brie Larson als Tess, eine abtrünnige Agentin der Agency, Alan Richtson (Reacher) als Aimes, der neue Chef der Agency, der von Doms Crew deutlich weniger überzeugt ist als sein Vorgänger Mr. Nobody, Daniela Melchior (The Suicide Squad) als brasilianische Street-Racerin mit einer überraschenden Verbindung zu Doms Vergangenheit sowie die legendäre Oscar®-Gewinnerin Rita Moreno (West Side Story) als Doms und Mias Abuelita Toretto.