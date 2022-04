Faszination Kräuterwelt bei der Freizeit-Messe

„Für alles ist ein Kraut gewachsen“, sagt der Volksmund. Dass das auf jeden Fall stimmt, möchte die bekannte Überetscher Kräuterpädagogin, Landschaftsführerin und Buchautorin Hildegard Kreiter am 24. April den Besuchern der „Freizeit“ in Bozen auf der Eventbühne im H1 Eventspace mit einem spannenden und abwechslungsreichen Vortrag beweisen.Dazu gibt es auch viele praktische Tipps für den Kräuteranbau im eigenen Garten und für die entsprechenden Verhaltensregeln beim Sammeln draußen in der Natur.Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.gruenundkraft.com