Bei Vaccari ist Kunst nichts Starres. Sein Konzept der „<i>Esposizione in tempo reale<\/i>“, der Ausstellung in Echtzeit, beschreibt Werke, die sich durch Interaktion, Zufall und Teilnahme verändern. Besucherinnen und Besucher sind nicht nur Betrachtende, sondern Teil des Geschehens – jede Erfahrung ist anders, jedes Ergebnis offen.<BR \/><BR \/>Die Räume im Museion werden so zu Situationen, die betreten, ausprobiert und mitgestaltet werden können. Einige Arbeiten spielen mit Dunkelheit und schärfen die Wahrnehmung, andere thematisieren soziale Interaktion und kollektives Verhalten. Oft bestehen die Installationen aus einfachen, wiederverwendeten Materialien.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1290843_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für Museion-Direktor Bart van der Heide ist Vaccari ein Künstler, der seiner Zeit weit voraus war: Viele seiner Ansätze finden sich heute in zeitgenössischen Positionen wieder, wurden von ihm aber bereits vor Jahrzehnten formuliert. Gleichzeitig ist sein Werk international noch vergleichsweise wenig bekannt, eine Lücke, die die Ausstellung schließen möchte.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1290846_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch heute wirken Vaccaris Ideen erstaunlich aktuell. Es geht um kollektives Gedächtnis, um die Rolle von Bildern und um die Frage, wie Realität entsteht. Das sind Themen, die im digitalin Zeitalter neue Bedeutung gewinnen.<BR \/>„<i>Feedback. Die Environments von Franco Vaccari<\/i>“ ist deshalb keine Ausstellung, die man einfach konsumiert. Sie ist eine Einladung, sich einzulassen, zu reagieren und Teil eines Prozesses zu werden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1290849_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Franco Vaccari<\/b><BR \/>Franco Vaccari wurde 1936 in Modena geboren und studierte zunächst Physik, bevor er sich Ende der 1960er-Jahre der Kunst zuwandte. Mit seinen „<i>Esposizioni in tempo reale<\/i>“ prägte er die Konzeptkunst nachhaltig und war mehrfach auf der Biennale von Venedig vertreten. Neben seiner künstlerischen Praxis veröffentlichte er einflussreiche theoretische Schriften. Vaccari verstarb im Dezember 2025 in Modena.