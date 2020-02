Fehldiagnose – Wer haftet?

Ein Mann fühlte sich eines Morgens unwohl und rief deshalb seinen Hausarzt. An. Er kontaktierte ihn mehrmals, bis der Arzt endlich am späten Nachmittag bei ihm Zuhause vorbeikam. Er verschrieb ihm Schmerzmittel gegen seine Beschwerden, hielt eine Einweisung in eine Klinik jedoch nicht für angebracht.