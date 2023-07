Feldthurns in Feierlaune - 16. Feldthurner Dorffest

Dieses Dorffest geh√∂rt nun schon seit √ľber drei Jahrzehnten zu den wohl originellsten in S√ľdtirol. Die besonderen ‚ÄěStandler‚Äú und der spektakul√§re Umzug am Sonntag ziehen alle zwei Jahre tausende G√§ste aus Nah und Fern an. Festbeginn ist am Freitag, den 28. Juli um 19.00 Uhr. Am Samstag heizen dutzende Live-Bands und DJ¬īs ab 17.00 Uhr das Dorf ein.Unser Tipp: Der Sonntag mit dem spektakul√§ren Umzug. Diesj√§hriges Thema: olympische Spiele! Davor und danach (Festbeginn um 10.00 Uhr), verk√∂stigen Sie die Feldthurner Vereine mit Spezialit√§ten aus der Region.STOL ist on Tour und zeigt die sch√∂nsten Bilder.