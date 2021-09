Fertigstellung und vollständiger Verkauf der SEESTE Villa „Bellevue Sonnleiten“ in 1190 Wien

Der Südtiroler Bauträger und Projektentwickler SEESTE Bau AG feierte am 10. September 2021 die Fertigstellung seiner neuesten Wohnanlage in Wien Döbling. Die beiden Geschäftsführer Johanna Seeber und Nikolaus Hofstätter sowie die Architekten Djordje Milosevic und Zaid Al Khafaji der Uma Architektur ZT GmbH begrüßten die neuen Eigentümer bei der Fertigstellungsfeier.Die Wohnhausanlage „Bellevue Sonnleiten“ besticht durch seine außergewöhnliche Architektur und die hoch qualitative Bauweise, sie ist zukunftsweisend und passt sich harmonisch in eines der schönsten Villenviertel Döblings ein.Nikolaus Hofstätter, Geschäftsführer der SEESTE Bau GmbH dankte den neuen Bewohnern für das entgegengebrachte Vertrauen und freute sich über die hohe Verwertungsquote: „Dass alle Wohnungen so rasch verkauft wurden, zeigt, dass sich ein nachhaltiges Energiekonzept in Kombination mit qualitativ hochwertigen Wohnungen bewährt.“Geschäftsführerin Johanna Seeber zeigte sich erfreut: „Der Projekterfolg ist durch das Credo der Seeste geprägt das ein perfektes Zusammenspiel folgender Faktoren aufweist: einmalige Lage, durchdachte Grundrisse, elegante und moderne Architektur sowie top Bauqualität und innovative, exklusive Ausstattung abgerundet durch Design-Kunst-Elemente. Die neuen Eigentümer können jetzt höchsten Wohnkomfort genießen“.SEESTE legt bei all ihren Projekten auf herausragende Wohnqualität und erlesene Ausstattung hohen Wert. Bereits beim Betreten des Entrées wird die besondere Handschrift der SEESTE sichtbar: Es fallen die verschwimmenden Grenzen zwischen Kunst, Innenraumdesign und Architektur auf. Der Südtiroler Künstler Patrick Rampelotto ließ sich von Grundriss und Design der Villa inspirieren um den Eingangsbereich mit einem Wandobjekt und einem Hängeluster mitzugestalten.Die 9 exklusiven Eigentumswohnungen von „Bellevue Sonnleiten“ liegen an einem Sonnenhang in einer prominenten Lage mit unverbautem Fernblick über Wien und Weinberge bis hin zum Kahlenberg, Leopoldsberg und Hermannskogel und machen so dem Namen alle Ehre. Die Wohnungen weisen Wohnflächen von 74 – 235 m² auf und verfügen alle über großzügige Garten- oder Terrassenflächen.Mit fast 50% Grünflächen bietet der Nobelbezirk genügend Freiflächen und ländliches Flair mitten in der Donaumetropole.Die Infrastruktur bietet Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, sowie mehrere bekannte Lokale in der Umgebung. Die renommierte Universität für Bodenkultur, die bekannte Tourismusschule Modul, sowie die Privatklinik Rudolfinerhaus befinden sich in unmittelbarer Nähe. Parks, Spielplätze sowie Volksschule und Kindergarten sind fußläufig in wenigen Gehminuten erreichbar.Die SEESTE Bau GmbH ist Bauherr, Bauträger und Projektentwickler. Gegründet 1972 in Südtirol, mit Sitz in Gießhübl bei Wien, auch in Italien und Deutschland tätig, verfügt sie über eine fast 50-jährige Erfahrung im Bereich hochwertiger Wohn- und Gewerbeimmobilien im internationalen Umfeld. Der Leitspruch von SEESTE: „Bausteine fürs Leben“.SEESTE Bau GmbH | Ing. Mag. Romana Enzmann | Marketing & VerkaufPerlhofgasse 2B | 2372 Gießhübl | 02236 865 068 15 | [email protected]

