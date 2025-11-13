<b>Die Rolle von Künstlicher Intelligenz in der neuen Reise-Ära<\/b><BR \/>Das Programm bot Vorträge zu Branchentrends, aktuellen Herausforderungen und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Tourismus.<BR \/><BR \/>In einer Podiumsdiskussion, moderiert von Gebietsleiter Paolo Murano, sprachen Johannes Siebers (CEO Holidu), Sophie Bolzer (Head of Product Management Holidu), Hubert Unterweger (LTS) und Roberta Agosti (Tourismusverband Bozen) unter anderem über Chatbots, dynamische Preisgestaltung und personalisierte Kommunikation.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1237392_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Das Wichtigste am Ferienhausurlaub ändert sich auch mit KI nicht: der persönliche Kontakt mit dem Gastgeber und die Qualität der Unterkunft“, sagte Johannes Siebers. „Doch darüber hinaus verändert sich vieles: wie Gäste ihren Urlaub suchen, wie der Kundenservice abläuft und wie Gastgeber ihre Unterkünfte vermarkten, um auch in Sprachmodellen gut auffindbar zu sein.“<BR \/><BR \/><b>Anerkennung für besondere Gastgeberleistungen<\/b><BR \/> <a href="https:\/\/www.holidu.de\/?authAuto=1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Holidu<\/a> zeichnete Gastgeber aus, die in diesem Jahr mit Engagement und Erfolg überzeugten. Es wurden Preise in neun Kategorien vergeben, etwa für Nachhaltigkeit und die besten Gästebewertungen.<BR \/><BR \/>Unter den Ausgezeichneten war auch Johannes Gufler vom <a href="https:\/\/www.holidu.de\/d\/52134199" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Chalet Zu Wosser<\/a>. „Ich bleibe immer authentisch“, sagte Gufler. „Gäste bekommen selbstgemachte Aufmerksamkeiten, Kinder dürfen mit in den Stall – das bleibt in Erinnerung.“ Die Auszeichnung sei für ihn eine Bestätigung, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Sein Rat an andere Gastgeber: „Zeigt, wer ihr seid. Wenn man sich Mühe gibt und ehrlich bleibt, spüren das die Gäste.“<BR \/><BR \/>Als Gastgeber mit den meisten Weiterempfehlungen wurden Arnold und Klara Pixner vom <a href="https:\/\/www.holidu.de\/d\/38495011" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ferienhaus in der Blaiche<\/a> geehrt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1237395_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Christine Insam vom <a href="https:\/\/www.holidu.at\/d\/44225568" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Paruda Mountainchalet<\/a> wurde für die Buchung mit dem höchsten Gesamtbetrag ausgezeichnet. Für den höchsten Umsatz wurde die Familie Piazza vom <a href="https:\/\/www.holidu.de\/d\/26090381" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Chalet Da Mont<\/a> ausgezeichnet. Als beste Neueinsteiger wurden Luca und Matteo Gazzini geehrt. Sie vermieten die <a href="https:\/\/www.holidu.de\/d\/61776773" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Maso Renner<\/a>-Unterkünfte in Leifers seit 2025 mit Holidu.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1237398_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am Ende dankte Madeleine Gufler, Leiterin der Holidu-Niederlassung Südtirol, allen Teilnehmern: „Die Gastgeber in Südtirol haben einmal mehr bewiesen, mit wie viel Leidenschaft und Offenheit sie ihre Unterkünfte führen. Der Austausch war bereichernd und hat gezeigt, wie stark der Zusammenhalt in der Branche ist. Vielen Dank an alle, die diesen Tag mitgestaltet haben.“<BR \/><BR \/>Interessierte Gastgeber können sich unter <a href="mailto:bolzano@holidu.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">bolzano@holidu.com<\/a> melden oder weitere Informationen auf <a href="https:\/\/www.holidu.de\/host?utm_source=pr_host&utm_term=bolzano-event25" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.holidu.de\/host<\/a> finden.