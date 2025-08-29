Nach einer kurzen Begrüßungsrunde ging es gleich los: Mit viel Begeisterung entrollten die Kinder die Schläuche, probierten einfache Löschübungen aus und lernten, wie wichtig die persönliche Schutzausrüstung bei jedem Einsatz ist. Auch der richtige Ablauf eines Notrufs wurde spielerisch geübt – so wussten die Teilnehmenden genau, wie sie in einer Notsituation richtig reagieren.<BR \/><BR \/>Am Nachmittag standen Teamgeist und Bewegung im Vordergrund. Bei der fröhlichen „Lösch-Staffel“ ging es um Schnelligkeit und Zielgenauigkeit, während ein Parcours aus Eimern, Schläuchen und Hindernissen Geschick und Zusammenarbeit forderte. Die Übungen sorgten für echtes Feuerwehrfeeling – natürlich verpackt in jede Menge Spaß und Spiel.<BR \/><BR \/>Zum krönenden Abschluss des erlebnisreichen Tages wurde mit einem gemeinsamen Grillfest gefeiert.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203249_image" \/><\/div>