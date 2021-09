Wir laden Euch ein! FieraMesse Fest 2021 für ganz Südtirol

Nach zwei Jahren Zwangspause lädt Messe Bozen wieder Tausende Besucher aus ganz Südtirol für ein einzigartiges Wochenende in die Messe: von Freitag 1. bis Sonntag 3. Oktober findet erstmals ein großes, dreitägiges Festival mit herbstlichem Flair statt - kostenlos und in aller Sicherheit.Das FieraMesse Fest ist eine Kombination aus dem Besten der Herbstmesse in kleinerem Format und einem ausgefallenen Eventprogramm: in der Messehalle laden jeweils von 10 bis 18 Uhr 50 Aussteller aus den Bereichen Mode, Einrichten, Kreativität, Lifestyle und Gastronomie zum Shoppen nach Lust und Laune ein, begleitet von zünftiger Verpflegung im Forsthaus und Live-Musik, wobei sich traditionelle Musikgruppen mit dem Akustik-Trio Stumbling abwechseln, das Country-, Folk- und Rockmusik spielt. Zudem locken Attraktionen für alle Altersgruppen und Interessen: Neben Unterhaltung für Kinder mit kostenpflichtigen Fahrgestellen und Trampolinen, finden auch Freunde der Literatur und des Sports ein interessantes Angebot.Im FieraMesse H1 Eventspace beginnt die Party am Freitagabend mit einem Aperitivo Lungo mit DJ in der Brasserie 1857 und geht am Samstag mit dem Gaming Day weiter. St3pny, mit bürgerlichem Namen Stefano Lepri, ist 25 Jahre alt, Influencer und hat sein Hobby zum Beruf gemacht: der bekannte Gamer stellt am 2. Oktober in einem spannenden Wettbewerb seine FIFA- und Fortnite-Fähigkeiten gegen lokale Herausforderer auf die Probe. Den Tag beschließen drei vielversprechende junge, lokale Musiker live auf der Bühne: Timbreroots, Nina Duschek und Michael Aster beschreiten einen innovativen Weg durch Roots-Rock, New Pop und Folkmusik.Beim großen Finale am Sonntag verschmelzen Künste und Kulturen. Von 11 bis 14 Uhr präsentiert der Verein „Sudtirolesi del Sud“ Musik, Schauspiel und Tanz aus der Tradition Süditaliens. Die Besucher dürfen sich auf das Beste italienischer „Cantautori“ von Franco Battiato bis Pino Daniele freuen sowie auf klassische Tänze wie die „Pizzica“ aus Salento oder die Tarantella aus Gargano - erstmals wieder live aufgeführt! Am Nachmittag und Abend finden die Finissage und eine Reihe von Performances der kollektiven Künstlerinitiative Bolzano Art Weeks statt: im Zentrum steht das Werk „Grido d'acqua“ des Trentiner Künstlers Marco Nones. Die beiden interaktiven Performances „Risuoni d'Arte“ und „Deep Vision“, bei denen das Publikum mit Kopfhörern zuhören kann, werden vom Künstlerkollektiv Miscele d'aria factory rund um die 21 von Holzgestellen getragenen Eiseier organisiert. Das gleiche Werk dient als Inspiration für ein Tanztheater mit Sabrina Valle, Nicolás Flórez, Stefania Bertola und Luca Zampedri.Das FieraMesse Fest findet von Freitag 1. bis Sonntag 3. Oktober in der Messe Bozen statt. Der Eintritt ist kostenlos bei vorheriger Registrierung auf der Homepage. Das Ticket gilt gleichzeitig südtirolweit als Gratis-Fahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel zum und vom Messegelände. Für den Zugang zum Messegelände ist ein gültiger Green Pass erforderlich, vor Ort können jeweils bis 17 Uhr kostenpflichtige Schnelltests durchgeführt werden. Dank des Sicherheitsprotokolls #MesseGanzSicher kann für alle Besucher ein sicherer Aufenthalt in der Messe Bozen garantiert werden.Weitere Informationen und die kostenlose Registrierung unter: www.fieramesse.com/fieramesse-fest

