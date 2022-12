Fire & Ice im Falkensteiner Hotel Kronplatz

Foto: © Falkensteiner Hotels & Residences

Erleben Sie die einzigartige Atmosphäre der Rooftop Ice-Bar! Die faszinierende Aussicht vom Rooftop und die einzigartige Feuershow machen Ihren Besuch unvergesslich. Genießen Sie köstliche Cocktails und eine hervorragende Auswahl an erlesenen Spirituosen in einem unglaublichen Ambiente. Gönnen Sie sich den ultimativen Luxus und erleben Sie ein unvergessliches Erlebnis in unserer Ice-Bar. Lassen Sie sich von unseren Barkeepern und dem einzigartigen Ambiente verzaubern und erleben Sie einen Abend der Extraklasse!Entspannen Sie sich im beheizten Pool am Dach und lassen Sie sich vom Fackelschein in eine andere Welt entführen.Lassen Sie sich vom Plätschern des Wassers, von der sanften Stimme des Windes und der Schönheit der Nacht verzaubern. Genießen Sie das Gefühl der Schwerelosigkeit, während die Fackeln den Pools beleuchten.Von der abenteuerlichen Wanderung mit Fackeln, bis hin zum sportlichen Highlight des Winters – dem Ski World Cup Kronplatz – wir haben für jeden das perfekte Erlebnis auf Lager.Freunde des alpinen Skisports freuen sich hingegen schon auf ein Highlight im FIS-Rennkalender: auf das spannende Weltcup-Rennen am Kronplatz mit traumhafter Dolomitenkulisse.Der Audi FIS Ski World Cup macht auch in der Saison 2022/2023 wieder auf dem traumhaften Kronplatz halt: Am 24. Januar 2023 findet der Riesentorlauf der Damen auf der Piste Erta statt. Atemberaubend, anspruchsvoll, fordernd – die Erta-Piste am Kronplatz hat es in sich.Unvergessliche Momente verspricht die Fackelwanderung in Reischach. Jeden Montag im Januar und Februar können Sie an einem geführten Spaziergang durch die wunderschöne Landschaft der Umgebung teilnehmen. Am Ende der Wanderung erwartet Sie ein gemütlicher Umtrunk, bei dem Sie die letzten Eindrücke ausklingen lassen können. Nutzen Sie die Gelegenheit und entdecken Sie die wundervolle Umgebung von Reischach im Fackelschein.Passend zum Thema Fire & Ice lädt das 7Summits Restaurant in der roten Stube zu einer besonderen Fotoausstellung ein: Ciril Jazbec, in Zusammenarbeit mit dem Lumen – Museum of Mountain Photography, präsentiert „The Ice Stupas – Kampf gegen den Klimawandel: künstliche Gletscher“.Nutzen Sie das Angebot 4 = 3 für Ihren Aktiv-Urlaub am Kronplatz in Südtirol oder Ihre SPA-Auszeit in unserem einzigartigen Acquapura Mountain SPA auf 1.400 m2.