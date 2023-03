First Avenue Special: MAEXXIMAL live im Skigebiet Reinswald - Genieße das Beste von Natur und coolem Sound

Die Pichlberg Bergstation des Skigebietes Reinswald bietet am 8. April die perfekte Kulisse für dieses einzigartige Event. Auf über 2.000 Meter erwarten dich in einmaliger Umgebung die fesselnden Beats eines der versiertesten DJ-Talente des Landes. Der Terlaner ist mittlerweile auch außerhalb von Insider-Kreisen ein fester Begriff in der heimischen Elektro-Szene, ist in den letzten Jahren auf zahlreichen Festivals und Clubs auf der ganzen Welt aufgetreten und hat sich über die Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut.Du bist dabei? Dann sichere dir noch heute deine Teilnahme und melde dich gleich an. Der Eintritt ist kostenlos. Falls du nicht mit den Skiern unterwegs bist oder keine Lust auf den mühsamen Aufstieg zur Bergstation hast, Kein Problem! Für nur 10 Euro bietet dir First Avenue ein exklusives Paket mit Berg- und Talfahrt sowie einem Gratis-Getränk an. Von leckeren Cocktails, spritzigen Longdrinks und erlesenen Bierspezialitäten ist alles dabei - die perfekte Ergänzung zu einer unvergesslichen DJ-Performance.Hol dir jetzt dein kostenloses Ticket und erlebe ein unvergessliches Live-Event inmitten der beeindruckenden Berglandschaft Südtirols! Wir freuen uns auf dich. Dein Team von First Avenue - The best way to be seen!Ein herzliches Dankeschön an die Partner MAEXX, die Reinswalder Bergbahnen, Disco Miró Club, Brasserie 1857 sowie an den Organisator Berggasthaus Pichlberg für die Unterstützung.