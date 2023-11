First Avenue und Brimi präsentieren „Die beliebtesten Pizzerien Südtirols“

Ob du auf römische Knusprigkeit, neapolitanische Tradition, sizilianische Würze oder gar auf frittierten Genuss stehst – Italien, die Wiege unseres kulinarischen All-time Favorites hat für jeden Geschmack etwas zu bieten, und das Südtiroler Angebot kann sich in Sachen Vielfalt und Qualität mehr als sehen lassen.Nun liegt es an dir, uns deinen Geheimtipp zu verraten und deiner Lieblingspizzeria den Weg in die First 20-„Hall of Fame“ zu ebnen?und dabei, wie bei First20 üblich, natürlich wieder tolle Preise gewinnen. Unter allen Teilnehmer:innenim Wert von je 36 Euro!Also, mach mit und sei Teil der Entscheidung, und lass uns wissen, wo die Pizza so himmlisch schmeckt, dass man kurzzeitig vergisst, dass Kalorien existieren, wo die Atmosphäre stimmt und man sich mit Freunden oder der Familie einfach rundum wohlfühlt! Die Abstimmung läuft bis zum 7. Dezember. Wir wünschen dir jetzt schon eine Menge Spaß beim Voten und viel Glück beim Gewinnen!Die First20 Publikumswahl ist eine Branchenauszeichnung, die von First Avenue in Zusammenarbeit mit den Nutzern der reichweitenstärksten Info-, News- und Communityportalen Südtirols vergeben wird. Die Auszeichnung dient als Gütesiegel, das in offenen Abstimmungen Betriebe, Unternehmen und Dienstleister in Südtirol kürt, die als besonders empfehlenswert und beliebt angesehen werden. In jeder Wahl haben die Südtirolerinnen und Südtiroler, sowie Gäste immer wieder aufs Neue die Möglichkeit, ihre Lieblingsorte zu unterstützen und neuen Besuchern empfehlenswerte Ziele zu präsentieren.Seit Jahrzehnten gehört der Milchhof Brixen – Brimi mit seinen 1.000 Mitgliedern nun zu den führenden Mozzarellaherstellern Italiens und überrascht mit einem einzigartigen Sortiment an weiteren italienischen Frischkäsespezialitäten und Milch- und Milchprodukten. Alle Brimi-Produkte werden mit 100% Südtiroler Bergbauernmilch und ohne Gentechnik ausschließlich in der Region hergestellt.