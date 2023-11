First Avenue und Brimi präsentieren: die Wahl zu den beliebtesten Pizzerien Südtirols

Ob im charmanten Eckbistro in der Altstadt oder im noblen Ristorante mit Bergpanorama: in kaum einer anderen Region Italiens lässt sich Pizza so vielfältig genießen wie in Südtirol. Einheimische und Besucher:innen haben dabei buchstäblich die Qual der Wahl. Um ihnen zukünftig eine Orientierung zu geben, können Pizzafreunde im Rahmen der First20 Publikumswahl in Zusammenarbeit mit Brimi ab dem 16. November für die beliebtesten Pizzerien Südtirols voten und dabei tolle Preise gewinnen.Wenn dein Lieblingslokal auch zur Wahl stehen soll, musst du uns zunächst verraten, wo in Südtirol du am liebsten Pizza isst. Eure Favoriten werden in einer ersten Umfrage gesammelt und nehmen damit automatisch an der Publikumswahl ab 16. November teil, bei der jeder und jede teilnehmen kann. Die Gewinner werden mit dem First20 Publikums-Award zur beliebtesten Pizzeria Südtirols ausgezeichnet. Unter allen Teilnehmenden werden 20 Pakete mit den leckeren Milchprodukten von Brimi verlost.Die First20 Publikumswahl ist eine Branchenauszeichnung, die von First Avenue in Zusammenarbeit mit den Nutzern der reichweitenstärksten Info-, News- und Communityportalen Südtirols vergeben wird. Die Auszeichnung dient als Gütesiegel, das in offenen Abstimmungen Betriebe, Unternehmen und Dienstleister in Südtirol kürt, die als besonders empfehlenswert und beliebt angesehen werden. In jeder Wahl haben die Südtirolerinnen und Südtiroler, sowie Gäste immer wieder aufs Neue die Möglichkeit, ihre Lieblingsorte zu unterstützen und neuen Besuchern empfehlenswerte Ziele zu präsentieren.