Die feierliche Preisverleihung fand am Dienstag, den 28. April 2026, im Tower Garden in Vahrn statt. Ausgerichtet wurde die Veranstaltung von First Avenue gemeinsam mit dem Aktionspartner furniRENT, dem Spezialisten für Hoteleinrichtung und Finanzierung. Ausgezeichnet wurden jene 20 Häuser, die sich bei den Gästen im ganzen Land besondere Wertschätzung erarbeitet haben. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Platz 1:<\/b> Hotel Lechner <BR \/>Das Hotel Lechner in Dorf Tirol sichert sich mit 2.442 Stimmen den ersten Platz und ist damit Südtirols beliebtestes 3-Sterne-Hotel 2026. Ein starkes Ergebnis, das zeigt, wie sehr das Haus bei seinen Gästen geschätzt wird. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1307328_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Platz 2:<\/b> Hotel Restaurant Zum Tiroler Adler <BR \/>Mit 1.818 Stimmen erreicht das Hotel Restaurant Zum Tiroler Adler in Dorf Tirol den zweiten Platz. Auch dieses Haus gehört damit zu den großen Publikumslieblingen der diesjährigen Wahl. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1307331_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Platz 3:<\/b> Hotel Sonnenheim <BR \/>Über Platz 3 darf sich das Hotel Sonnenheim in Hafling freuen. Mit 1.086 Stimmen schafft es das Haus aufs Podium und zählt damit offiziell zu den beliebtesten 3-Sterne-Hotels Südtirols 2026. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1307334_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das sind die 20 beliebtesten 3-Sterne-Hotels Südtirols in der Übersicht:<BR \/><BR \/>1. <a href="https:\/\/suedtirol.live\/de\/unterkunft\/hotel-lechner-dorf-tirol-p4709?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hotel Lechner <\/a><BR \/>2. <a href="https:\/\/suedtirol.live\/de\/unterkunft\/hotel-restaurant-zum-tiroler-adler-dorf-tirol-p13649?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hotel Restaurant Zum Tiroler Adler <\/a><BR \/>3. <a href="https:\/\/suedtirol.live\/de\/unterkunft\/hotel-sonnenheim-hafling-p4726?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hotel Sonnenheim <\/a><BR \/>4. <a href="https:\/\/suedtirol.live\/de\/unterkunft\/hotel-scholzhorn-ratschings-p7159?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hotel Schölzhorn, Innerratschings <\/a><BR \/>5. <a href="https:\/\/suedtirol.live\/de\/unterkunft\/almhotel-bergerhof-sarntal-p4706?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Almhotel Bergerhof, Reinswald <\/a><BR \/>6. <a href="https:\/\/suedtirol.live\/de\/unterkunft\/natur-aktivhotel-rogen-spinges-p4164?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Natur- & Aktivhotel Rogen, Mühlbach <\/a><BR \/>7. <a href="https:\/\/suedtirol.live\/de\/unterkunft\/berghotel-tyrol-schnals-p6224?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Berghotel Tyrol, Schnals<\/a><BR \/>8. <a href="https:\/\/suedtirol.live\/de\/unterkunft\/chalet-rudla-rudana-sexten-p4190?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Chalet Rudla & Rudana, Sexten <\/a><BR \/>9. <a href="https:\/\/suedtirol.live\/de\/unterkunft\/residence-pension-gasser-villanders-p4265" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Residence Pension Gasser, Villanders <\/a><BR \/>10. <a href="https:\/\/suedtirol.live\/de\/unterkunft\/hotel-zum-alten-moar-vahrn-p5109?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hotel „Zum alten Moar“, Vahrn <\/a><BR \/>11. <a href="https:\/\/suedtirol.live\/de\/unterkunft\/hotel-amaten-bruneck-p5515?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hotel Amaten, Bruneck<\/a><BR \/>12. <a href="https:\/\/suedtirol.live\/de\/unterkunft\/hotel-st-anton-vols-am-schlern-p2301?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hotel st.anton, Völs am Schlern <\/a><BR \/>13. <a href="https:\/\/suedtirol.live\/de\/unterkunft\/hotel-zirmerhof-riffian-p781?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wanderhotel Zirmerhof & Residence, Riffian <\/a><BR \/>14. <a href="https:\/\/suedtirol.live\/de\/unterkunft\/gourmet-boutiquehotel-tanzer-issing-p4260?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Gourmet & Boutiquehotel Tanzer, Issing\/Pfalzen <\/a><BR \/>15. <a href="https:\/\/suedtirol.live\/de\/unterkunft\/hotel-sterzinger-moos-sterzing-p58616" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hotel Sterzinger Moos, Sterzing <\/a><BR \/>16. <a href="https:\/\/suedtirol.live\/de\/unterkunft\/residence-hof-am-keller-montan-an-der-weinstrasse-p14834?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Residence „Hof am Keller“, Montan <\/a><BR \/>17. <a href="https:\/\/suedtirol.live\/de\/unterkunft\/hotel-ortlerhof-dorf-tirol-p4193" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hotel Örtlerhof, Dorf Tirol <\/a><BR \/>18. <a href="https:\/\/suedtirol.live\/de\/unterkunft\/hotel-schloss-wehrburg-tisens-p62365?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hotel Schloss Wehrburg, Prissian<\/a><BR \/>19. <a href="https:\/\/suedtirol.live\/de\/unterkunft\/hotel-gerstgras-schnals-p12194?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hotel Gerstgras, Schnals <\/a><BR \/>20. <a href="https:\/\/suedtirol.live\/de\/unterkunft\/gasthof-klostersepp-klausen-p15316?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Gasthof Klostersepp, Klausen <\/a><BR \/><BR \/><BR \/>Interessant auch ein Blick auf Platz 9: Hinter der Residence Pension Gasser stehen die Betreiber der Pizzeria Rustika, die 2023 zur beliebtesten Pizzeria Südtirols gewählt wurde und 2024 sowie 2025 jeweils Platz 2 erreicht hat. Ein Name also, der bei der First20 nicht zum ersten Mal aufhorchen lässt. <BR \/><BR \/>Die First20 Publikumsauswahl rückt jene Betriebe ins Licht, die sich im Alltag bewähren und bei ihren Gästen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Gerade im 3-Sterne-Segment zeigt sich, wie viel gute Gastgeberqualität, Persönlichkeit und Verlässlichkeit in Südtirols Hotellerie steckt. <BR \/><BR \/>Die besten Eindrücke von der Preisverleihung gibt es <a href="https:\/\/www.stol.it\/ontour\/2026-04-28\/first20-praemierung-von-suedtirols-beliebtesten-3-sterne-hotels" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier<\/a><BR \/><BR \/><b>Über First20: Von euch gewählt, von uns ausgezeichnet<\/b> First20 ist das Gütesiegel von First Avenue – vergeben in Kooperation mit den Nutzerinnen und Nutzern der bekanntesten Info-, News- und Communityportale Südtirols. In offenen Abstimmungen werden Betriebe und Angebote ausgezeichnet, die bei den Menschen im Land besonders beliebt sind. <BR \/><BR \/><b>Über unseren Partner furniRENT:<\/b> Ein Familienunternehmen, nicht nur spezialisiert auf die Planung und den Innenausbau von Hotels und Apartmenthäuser, sondern auch auf die maßgeschneiderte und unkomplizierte Finanzierung des Bauvorhabens. Als Partner der Publikumswahl unterstützt furniRENT das Voting und die Verlosung der Preise.