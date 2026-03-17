Ausgezeichnet wurden die Gewinnerhütten bei der Prämierung im Bräustüberl in der Spezialbier-Brauerei FORST in Algund. Gemeinsam mit Aktionspartner FORST wurde der Nachmittag zum Treffpunkt für Gastgeber, Teams und Partner – mit Brauereiführung, Prämierung und gemeinsamer Marende.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1287456_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Platz 1: Stöfflhütte<\/b><BR \/>Die Stöfflhütte mit den Hüttenwirten Lisa und Roman holt sich Platz 1 der First20 Publikumsauswahl 2026 – und damit die Auszeichnung als Südtirols beliebteste Winterhütte. Ein Ergebnis, das zeigt, wie stark die Hütte bei ihren Gästen verankert ist: Wer hier einkehrt, kommt selten nur einmal.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1287459_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Platz 2: Saxnerhütte<\/b><BR \/>Herzlichen Glückwunsch an die Saxnerhütte auf Platz 2. Eine Hütte, die für viele zur Fix-Adresse gehört – und das nicht nur wegen Lage und Aussicht, sondern weil das Gesamtpaket stimmt: Ankommen, durchatmen, bleiben wollen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1287462_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1287465_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1287468_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Platz 3: Zingerle Hütte und Lazins Alm<\/b><BR \/>Dieses Jahr gibt es ein geteiltes Podium: Platz 3 mit Stimmengleichheit geht an die Zingerle Hütte und die Lazins Alm. Zwei Hütten, zwei Handschriften – und bei beiden dieselbe Botschaft der Gäste: absolute Lieblingsadressen.<BR \/><BR \/><b>Die First20 2026 im Überblick<\/b><BR \/>Hier sind die 20 beliebtesten Winterhütten aus der First20 Publikumsauswahl 2026:<BR \/><BR \/>1. Stöfflhütte<BR \/>2. Saxnerhütte<BR \/>3. Zingerle Hütte<BR \/>3. Lazins Alm<BR \/>5. Freundalm<BR \/>6. Summit Mountain Club<BR \/>7. Rotwandwiesenhütte<BR \/>8. Furlhütte<BR \/>9. Ban Rutzner<BR \/>10. Anratterhütte<BR \/>11. Bergalm<BR \/>12. Almhütte Allriss<BR \/>13. Ochsenalm<BR \/>14. Wasserfalleralm<BR \/>15. Jausenstation Mair in Plun<BR \/>16. Grossberghütte<BR \/>17. Feltuner Hütte<BR \/>18. Waldhütte<BR \/>19. Kirchsteigeralm<BR \/>20. Gitschhütte<BR \/><BR \/>Die First20 Publikumsauswahl zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie stark Südtirols Hütten von ihren Gästen getragen werden: Wer hier gewinnt, gewinnt nicht durch große Worte, sondern durch echte Besuche, Stammgäste – und viele Stimmen.<BR \/><BR \/>Eindrücke von der Siegerprämierung finden sich hier:<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/ontour\/2026-03-09\/first20-praemierung-der-beliebtesten-winterhuetten-2026" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">https:\/\/www.stol.it\/ontour\/2026-03-09\/first20-praemierung-der-beliebtesten-winterhuetten-2026<\/a>