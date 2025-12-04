<b>Platz 1: Pizzeria Trametsch aus Milland<\/b><BR \/><BR \/>Der Erfolg des Vorjahres wiederholt sich: <b>Die Pizzeria Trametsch<\/b> aus Milland sichert sich erneut den ersten Platz. <BR \/>Philipp Simeoni, Betreiber der Pizzeria, freute sich über die Überraschung und bedankte sich bei seinen Stammgästen, die durch ihre zahlreichen Stimmen den Erfolg möglich machten. „Es ist eine Ehre, die Auszeichnung erneut zu erhalten“, erklärte Philipp. „Besonders freue ich mich über die Wertschätzung der Gäste, die uns über die Jahre hinweg die Treue gehalten haben.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246116_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b><BR \/>Platz 2: Pizzeria Rustika aus Villanders<\/b><BR \/><BR \/>Herzlichen Glückwunsch auch an <b>die Pizzeria Rustika<\/b> aus Villanders, die den zweiten Platz belegte. <BR \/>Diese Pizzeria hat sich in der Region als kulinarische Institution etabliert und bietet eine Mischung aus traditioneller und innovativer Pizza-Kunst. Ein besonderer Glückwunsch geht an <b>Markus Gasser<\/b>, der in diesem Jahr nicht nur mit seiner Familie mit der hervorragenden Pizzeria glänzt, sondern auch neuen Vaterfreuden entgegensehen darf – ein doppelter Grund zur Freude!<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246119_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b><BR \/>Platz 3: Pizzeria Hatzis aus Lajen<\/b><BR \/><BR \/>Die <b>Pizzeria Hatzis<\/b> aus Lajen hat es wieder auf das Podium geschafft und sich den dritten Platz gesichert. <BR \/>Besonders hervorzuheben ist die traumhafte Lage der Pizzeria, die inmitten einer alpinen Landschaft eine perfekte Kulisse für ein genussvolles Pizza-Erlebnis bietet. Diese Idylle zeigt eindrucksvoll, dass selbst in einem klassischen, südtirolerischen Ambiente nichts der Zubereitung einer perfekten Pizza im Wege steht.<BR \/><BR \/>Mit einer Steigerung der abgegebenen Stimmen um 28% im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich, dass das Interesse an der <b>First20 Publikumsauswah<\/b><b>l<\/b> wächst und die Südtiroler Gastronomieszene weiterhin auf Erfolgskurs ist.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246122_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b><BR \/>Brimi stellt neue Produkte vor<\/b><BR \/><BR \/>Im Rahmen der Veranstaltung präsentierte auch der Aktionspartner <b>Brimi<\/b> seine neue Produktpalette. Besonders hervorzuheben ist die Erweiterung um Stracciatella und Burrata, die perfekt zu den Pizzas passen. <BR \/>Die Stracciatella besteht aus Mozzarella-Fäden, die mit Sahne vermischt werden und vielseitig für Pizza, Pasta oder als Topping auf Bruschetta verwendet werden können. „Wir freuen uns, Teil dieses Erfolges zu sein und die hohe Qualität der Südtiroler Pizza-Tradition auch mit unserem erweiterten Produktangebot weiter zu fördern“, erklärte Brimi-Geschäftsführer <b>Martin Mair<\/b> in seiner Rede.<BR \/><BR \/>Hier sind die beliebtesten 20 Pizzerien aus der First20 Publikumsauswahl 2025:<BR \/><BR \/>1.<\/TD><TD><b>Pizzeria Trametsch<\/b> – Milland<BR \/><BR \/>2.<b><\/TD><TD>Pizzeria Rustika in der Residence Gasser<\/b> – Villanders<BR \/><BR \/>3.<\/TD><TD><b>Gasthof Hatzis<\/b> – Tschöfas (Lajen)<BR \/><BR \/>4.<\/TD><TD><b>Schloss Friedburg<\/b> – Kollmann<BR \/><BR \/>5.<\/TD><TD><b>Pizzeria Restaurant Erika<\/b> – Glurns<BR \/><BR \/>6.<\/TD><TD><b>Ban Rutzner<\/b> – St. Andrä<BR \/><BR \/>7.<b><\/TD><TD>Restaurant Pizzeria Pub Harpf<\/b> – Brixen<BR \/><BR \/>8.<b><\/TD><TD>Restaurant Pizzeria Schießstand<\/b> – Tramin<BR \/><BR \/>9.<\/TD><TD><b>Gasthof Pizzeria Petra<\/b> – St. Sigmund (Kiens)<BR \/><BR \/>10. <b>Ploosestodl<\/b> – St. Andrä<BR \/><BR \/>11.<b>Jausenstation-Pizzeria Santerhof<\/b> – Trienbach (Sarntal)<BR \/><BR \/>12.<b>Pizzeria Restaurant Goldener Apfel<\/b> – Natz<BR \/><BR \/>13.<b>Pizzeria Rössl<\/b> – Brixen<BR \/><BR \/>14.<b>Restaurant Pizzeria Aura<\/b> – Auer<BR \/><BR \/>15.<b>Bar Pizzeria Sportwirt<\/b> – Vahrn<BR \/><BR \/>16.<b>Restaurant Pizzeria Hofkeller<\/b> – Brixen<BR \/><BR \/>17.<b>Restaurant\/Pizzeria Torgglkeller<\/b> – Klausen<BR \/><BR \/>18.<b>Restaurant Pizzeria Meraner<\/b> – Eppan<BR \/><BR \/>19.<b>Restaurant Pizzeria Viel Nois<\/b> – St. Peter (Villnöss)<BR \/><BR \/>20.<b>Turonda<\/b> – St. Ulrich in Gröden<BR \/><BR \/>Die Veranstaltung hat nicht nur die besten Pizzerien gefeiert, sondern auch gezeigt, wie stark die kulinarische Szene in Südtirol weiterhin wächst. <BR \/>Die <b>First20 Publikumsauswahl<\/b> bleibt ein wertvoller Gradmesser für die Qualität der Gastronomie und ein Highlight für alle Pizza-Fans in der Region.<BR \/><BR \/>Eindrücke von der Siegerprämierung <a href="https:\/\/www.stol.it\/ontour\/2025-12-04\/first20-praemierung-der-beliebtesten-pizzerien-2025#&gid=1261575&pid=69" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">finden sich hier<\/a>.