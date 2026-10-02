Südtirol hat gewählt: Bei der First20-Publikumswahl von First Avenue gemeinsam mit dem Hoteliers-und Gastwirteverband (HGV) standen diesmal die beliebtesten Restaurants und Gasthäuser des Landes im Mittelpunkt. Insgesamt stellten sich 1.555 Betriebe zur Wahl. Die Südtirolerinnen und Südtiroler gaben fast 50.000 Stimmen für ihre Favoriten ab.<BR \/><BR \/>Am Donnerstag, 1. Oktober 2026, wurden die 20 Gewinner im Gustelier in Bozen ausgezeichnet. Den ersten Platz sicherte sich das Hotel Restaurant St. Anton in Völs am Schlern. Auf Platz zwei folgt das Restaurant Gletscherblick in Graun im Vinschgau, Platz drei geht an Mira Sabiona in Gufidaun\/Klausen.<BR \/><BR \/>„Restaurants und Gasthäuser sind in Südtirol weit mehr als Orte zum Essen. Sie sind Treffpunkte, Familienbetriebe, Arbeitgeber und ein wichtiger Teil unserer Dorfkultur. Diese Publikumswahl zeigt, wie viel Wertschätzung die Menschen im Land für ihre Gastbetriebe haben“, sagt HGV-Präsident Klaus Berger. <BR \/><BR \/><b>Die Gewinner der Publikumswahl in den HGV-Bezirken<\/b><BR \/><BR \/>Bei der Feier im Gustelier wurden neben den landesweiten First20-Gewinnern auch die jeweiligen Siegerbetriebe in den HGV-Bezirken vorgestellt und geehrt.<BR \/><BR \/>Im Bezirk Bozen und Umgebung ging Platz eins an das Hotel Restaurant St. Anton in Völs am Schlern. Auf Platz zwei folgt das Restaurant Pizzeria Meraner in Eppan an der Weinstraße, Platz drei erreichte Spuntloch in Kaltern an der Weinstraße.<BR \/><BR \/>Im Bezirk Meran\/Vinschgau setzte sich das Restaurant Gletscherblick in Graun im Vinschgau durch. Auf den zweiten Platz kam der Berggasthof Valtelehof in St. Martin in Passeier, Rang drei ging an die Residence Bistro Panorama in Pfelders.<BR \/><BR \/>Im Bezirk Eisacktal\/Wipptal wurde Mira Sabiona in Gufidaun\/Klausen auf Platz eins gewählt. Platz zwei erreichte das Restaurant Köfererhof in Vahrn\/Neustift, Platz drei ging an das Restaurant Pizzeria Rustika in Villanders.<BR \/><BR \/>Im Bezirk Pustertal\/Gadertal siegte die Luis Alm in Sexten. Auf Platz zwei folgt das Restaurant Tanzer in Issing\/Pfalzen, auf Platz drei die Restaurant Pizzeria Wochtla Kuchl in Bruneck.<BR \/><BR \/>First20 ist das Gütesiegel von First Avenue: von den Menschen im Land gewählt, von First Avenue ausgezeichnet. In offenen Abstimmungen auf den bekanntesten Info-, News- und Communityportalen Südtirols werden Betriebe und Angebote sichtbar gemacht, die bei den Nutzerinnen und Nutzern besonders gut ankommen.<BR \/><BR \/>Mit der Wahl der beliebtesten Restaurants und Gasthäuser rückt First20 eine Branche in den Fokus, die Südtirol prägt wie kaum eine andere: vom Dorfgasthaus bis zum Bergrestaurant, vom Familienbetrieb bis zur Pizzeria. Die ausgezeichneten Betriebe zeigen, wie vielfältig Gastlichkeit in Südtirol gelebt wird.<BR \/><b><BR \/>Die First20-Gewinner 2026<\/b><BR \/><BR \/>Platz 1: Hotel Restaurant St. Anton, Völs am Schlern<BR \/>Platz 2: Restaurant Gletscherblick, Graun im Vinschgau<BR \/>Platz 3: Mira Sabiona, Gufidaun\/Klausen<BR \/>Platz 4: Berggasthof Valtelehof, St. Martin in Passeier<BR \/>Platz 5: Residence Bistro Panorama, Pfelders<BR \/>Platz 6: Restaurant Köfererhof, Vahrn\/Neustift<BR \/>Platz 7: Restaurant Pizzeria Meraner, Eppan an der Weinstraße<BR \/>Platz 8: Restaurant Pizzeria Rustika, Villanders<BR \/>Platz 9: Hotel Restaurant Brückenwirt, Neustift<BR \/>Platz 10: Spuntloch Dine&Wine, Kaltern an der Weinstraße<BR \/>Platz 11: Marions Grillstube, Welschnofen<BR \/>Platz 12: Hotel Restaurant Sonnenheim, Hafling<BR \/>Platz 13: Schafstallhütte, Kastelruth<BR \/>Platz 14: Alpin Marinzen, Kastelruth<BR \/>Platz 15: Restaurant St. Michael, Kastelruth<BR \/>Platz 16: Gasthaus Apollonia, Sirmian\/Nals<BR \/>Platz 17: Luis Alm, Sexten<BR \/>Platz 18: Mountbecher, Ratschings<BR \/>Platz 19: Restaurant Am Gleis, Oberbozen\/Ritten<BR \/>Platz 20: Bergrestaurant Seespitz, Marling<BR \/><BR \/>Hier geht's zu den Fotos der Veranstaltung auf <a href="https:\/\/www.stol.it\/ontour\/2026-10-02\/first20-praemierung-der-beliebtesten-restaurants-und-gasthaeuser-2026" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL on Tour<\/a>.