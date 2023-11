Welche Verletzungen kommen beim Skifahren am öftesten vor und warum? Die häufigsten Gesundheitsfallen und -risiken im winterlichen alpinen Gelände werden beleuchtet und Tipps gegeben, damit Sie sicher und unfallfrei durch den Skiwinter kommen.Dazu referieren am 9. November der Primar des landesweiten Dienstes für Sportmedizinund, Orthopäde am Krankenhaus Bozen. Mit auf der Bühne ist auch die ehemalige Skirennläuferin„Fit auf die Piste – Gezielt Skiverletzungen vermeiden“ ammit Beginn um 20 Uhr im, Europastraße 9. Eine Simultanübersetzung ist vorgesehen, der Eintritt ist frei.„Forum Gesundheit Südtirol“ – eine Veranstaltungsreihe des Südtiroler Gesundheitsbetriebes.Alle Infos sind auch unter www.gesundheit-suedtirol.it zu finden.