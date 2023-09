Fit und gesund mit Hörsystemen

Foto: © Zelger

Umgekehrt führen Hörprobleme häufig zu sozialem Rückzug und Passivität. Studien belegen, dass ältere Menschen weniger aktiv sind als Normalhörende und häufiger unter Depressionen leiden. Die Tendenz zu ermüden soll bei Schwerhörigen sogar doppelt so hoch sein als bei Menschen mit gesundem Gehör. Mit zunehmender Müdigkeit schwindet aber auch die Lust auf körperliche Bewegung und soziale Interaktion. Diesen Kreislauf kann man aber durchbrechen: Wer sich mit Hörsystemen versorgen lässt, fühlt sich nachweislich fitter und aktiver als Nichtversorgte, hat mehr Freude am sozialen Leben und bleibt länger geistig und körperlich fit. Je früher eine eventuell vorliegende Hörminderung erkannt wird, desto besser sind der Hörerfolg und die Voraussetzungen, die kognitive Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter zu erhalten.