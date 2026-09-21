Bewegung und körperliche Aktivität sind die wichtigsten Vorbeugungsmaßnahmen, die wir alle jederzeit ergreifen können. Experten für Sportmedizin und Physiotherapeutinnen stellen aktuelle Erkenntnisse und praktische Ansätze vor, um zu veranschaulichen, wie die eigene Gesundheit Tag für Tag aufgebaut werden kann.<BR \/><BR \/><u>Es referieren:<\/u><BR \/><BR \/>•<\/TD><TD><b>Dr. Daniel Neunhäuserer<\/b>, Primar des landesweiten Dienstes für Sportmedizin<BR \/>•<\/TD><TD><b>Dr.in Greta Haselrieder<\/b>, Ärztin in Facharztausbildung Pädiatrie<BR \/>•<\/TD><TD>Bewegte Pausen mit <b>Barbara Amhof<\/b>, Physiotherapeutin<BR \/><BR \/>An der anschließenden Diskussion am runden Tisch nimmt – neben den Referierenden – auch <b>Dr. Thomas Völkl<\/b>, Facharzt für Innere Medizin, teil.<BR \/><BR \/>Die Veranstaltung kann auf Youtube live mitverfolgt werden: <a href="https:\/\/www.youtube.com\/live\/BPeY3xNi_Ak" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier zum Link<\/a>.