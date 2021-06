FLOWER & NATURE MERANO VITAE AT ITS BEST 18.-20. JUNI 2021

Mit Merano Flower vom 18. bis 20. Juni auf der Kurpromenade, der Blumen- und Zierpflanzen Ausstellung mit floralen Produkten und Accessoires und einer Fülle an Erlebnismomenten gestaltet sich wie eine Hommage an Meran und seine Seele – Merano Vitae. Heuer mit dabei sein werden ein Aussteller mit einer Vielzahl an südländischen Zitruspflanzen aus einer spezialisierten toskanischen Gärtnerei oder der ebenfalls aus der Toskana stammende Rosenproduzent und -züchter, Barni aus Pistoia, mit seinen Rosenkollektionen. Hortensien und ein Meer von Clematis, Kletterpflanzen, die Merans Gärten mit ihrer faszinierenden Sommerblüte zu bereichern versprechen. Aus Venetien kommt eine Bio-Gärtnerei mit aromatischen Kräutern und wilden und exotischen essbaren Pflanzen, aus dem Friaul ein Produzent von Kokedama, Pflanzen zum Aufhängen, deren Wurzeln in Moos eingewickelt sind. Aus Rom reist der wohl bekannteste und kompetenteste italienische Produzent von Tillandsien (kleine Zimmerpflanzen) an. Seine Pflanzen lassen besonders Kinderherzen höherschlagen.Ein deutscher Kakteen-Produzent sowie ein Meer von Sammelsukkulenten und viele Aussteller, die auf unterschiedliche Weise erzählen, welche und wie viele Gaben aus der Pflanzenwelt zu schöpfen sind.Vielfältige Waren und Werke, wie bearbeitetes Holz, kleine handgefertigte Töpferwaren, Süßigkeiten mit Aromen von Früchten und Blumen, Essenzen von Heilkräutern, Gartenbücher und Accessoires, die Ihren Sommer 2021 im Garten verschönern werden, schätzen und genießen lassen.Unweit des bunten Treibens auf der Kurpromenade, genauer im eleganten Kurhaus, findet die Anteprima Meran WineFestival – naturae et purae, statt. Der Name ist Programm – setzt sie sich doch intensiv mit dem Thema der Biodiversität in der Weinwelt auseinander. Freuen Sie sich auf eine gustatorische Reise mit frischen Weißweinen und blumigen Rosé Weinen.Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

