„Forsten wir Italien gemeinsam auf“: Startschuss in Rasen

Am 10. Juni wurde indie Conad-Initiativeins Leben gerufen. Dank dieses Umweltschutzprojekts wird diein diesem von den Klimakatastrophen der letzten Jahre so stark betroffenen Gebiet pflanzen.Rasen war dieder „forstwirtschaftlichen Tour durch Italien“: Bei dieser Gelegenheit pflanzte die Genossenschaft DAO Trentino die, darunter Lärchen, Fichten, Birken und Edeltannen.Die gesamte Initiative wird vom nationalen Konsortiumanlässlich seinesvorangetrieben. Ihr zur Seite steht auch der Partner, eine gemeinnützige Organisation, die sich für die soziale Verantwortung der Unternehmen (CSR), Nachhaltigkeit und eine kohlenstofffreie Wirtschaft einsetzt.Ziel des Projekts ist es,, 1.000 pro Region, dank des aktiven Engagements der Conad-Genossenschaften in den betreffenden Gebieten.ist die Genossenschaft, die in den Provinzen Bozen und Trient mit den Geschäften Conad, Conad City und Market vertreten ist. Seit 1962 bringt sie DAO seine Werte in Synergie mit ihren Mitgliedern in die Gemeinden ein: Dabei stehen vor Ort die Professionalität, Unterstützung und Effizienz im Mittelpunkt – die Werte, die das Unternehmen auszeichnen.In den Gebieten, in denen sie tätig ist, fördert DAO auch verschiedene Solidaritäts- und Nachhaltigkeitsaktionen . Das Ziel ist es, den Menschen, die Umwelt und ein umfassenderes Verständnis des Einkaufserlebnisses in den Mittelpunkt des genossenschaftlichen Unternehmens zu stellen, das über den reinen Einkauf hinausgeht.Seit 60 Jahren ist das Unternehmen in einem großen Einzugsgebiet tätig und hat dessen traditionelle und geografische Besonderheiten aufgenommen und geschützt. Die Eröffnung des Projekts „ Forsten wir Italien gemeinsam auf “: ist ein Beispiel für dieses Engagement.Im Waldgebiet in Rasen gab es 2018 zusätzlich zu den Schäden, die der Sturmangerichtet hat, großesowie Schäden durch, einen kleinen Käfer, der vor allem Fichten befällt, sich unter ihrer Rinde entwickelt und Tunnel gräbt, die den Saftfluss in den Baum unterbrechen. Damit diese Wälder ihreweiterhin erfüllen können, ist eineunerlässlich.In diesem ersten Aufforstungsprojekt haben die DAO-Gruppe und200 der 1.000 geplanten Bäume und Sträucher gepflanzt. Durch die Auswahl der Pflanzen wird der zukünftige Waldund weniger anfällig für extreme Naturereignisse.Anwesend waren u.a., Leiter Collection des Conad-Konsortiums,, Vizepräsident von DAO, mit Partner, Marketing- und Verkaufsleiter Marco Penasa, und, Leitern Collection von DAO. Anwesend waren außerdem der Bürgermeister von Rasensowie Vertreter desund des„Wir sind stolz darauf, der Umwelt und uns allen mit diesem bedeutenden Projekt ein Geschenk zu machen, das aus einem Gebiet stammt, das so sehr von Naturkatastrophen betroffen war„, sagte im Rahmen der Veranstaltung Vizepräsident Falk. „eines jeden von uns.“Die erste Etappe in Oberrasen stellte eine Gelegenheit zurdar. Ein Gedanke, der am besten den Sinn und den Wert dieser Kampagne widerspiegelt, die Teil von der Initiative „Foresta Italia“ ist und vom Ministerium für den ökologischen Wandel und dem Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Forstwirtschaft unterstützt wird., die an unseren Verkaufsstellen wieder einmal ihre aktive Beteiligung an einem wichtigen Projekt zeigen“, so Falk weiter.ist es nämlich möglich, durch den Kauf von Produkten der Marke Conad, von denen ein Teil des Erlöses gespendet wird, einen Beitrag zur Initiativezu leisten.