17. Mai: „Wieder zurück ins Leben – Reha bei Long Covid“ in Brixen, Cusanus-Akademie

21. September: „Alzheimer vorbeugen – Geht das?“ in Meran, Stadttheater

9. November: „Fit auf die Piste – Gezielt Skiverletzungen vermeiden“ in Bruneck, Nobis.



Beginn ist jeweils um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.



Alle Infos sind unter www.gesundheit-suedtirol.it zu finden.





An vier Abenden an vier verschiedenen Orten zu vier verschiedenen Themen werden die Fachärztinnen und -ärzte des Südtiroler Gesundheitsbetriebes über Ursachen und Symptome verschiedener Krankheitsbilder informieren, moderne Therapiemöglichkeiten vorstellen und Tipps für vorbeugendes Verhalten geben. Auch die Expertise aus der Pflege kommt nicht zu kurz. Ergänzt werden die Informationsabende durch die Beiträge von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, welche die Themen aus der Perspektive der Betroffenen oder Angehörigen von Betroffenen beleuchten und durch ihre eigenen Erfahrungen für das Publikum greifbarer machen.Der erste Vortragsabend trägt den Titel „Frauenleiden Endometriose – Reden wir endlich darüber!“ und findet amumstatt. Der Primar der Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Bozen,, wird über diese chronische Krankheit sprechen, die starke Schmerzen, schwerwiegende Funktionsstörungen von Organen und unerfüllten Kinderwunsch mit sich bringen kann: „Bis zur richtigen Diagnose vergehen oft viele Jahre, weshalb es höchst an der Zeit ist, dass Aus- und Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten sowie Aufklärungskampagnen vor allem für junge Frauen zur Selbstverständlichkeit werden,“ so Steinkasserer.undsprechen als Betroffene und stellen den Endometriose-Verein „Noi per Voi“ vor.Die weiteren2023 sind: