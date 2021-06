FREILICHTTHEATER: „Die Großen von gestern“

AUFFÜHRUNGEN

Mit der erfolgreichen Uraufführung des historischen Schauspiels „“ 2017 fing es an. Darauf folgten 2018 „“ und 2019 zum Gedenkjahres 100 Jahre Südtirol das große Schauspiel „“. Alle diese Uraufführungen wurden große Erfolge.Vom 1. – 21. Juli 2021 ist mit dem Schauspiel „“ eine weitere große Uraufführung der Meraner Festspiele zu sehen.Dieses Jahr mit ausschließlich Südtiroler Darstellern wie.Eisacktal, Pustertal,, Vinschgau,Terlan,Terlan,, Marling, M, Lana,, Meran u.v.a. Regie.Do. 1. Juli PREMIERE, Mo. 5. Juli, Di. 6. Juli, Mi. 7. Juli, Do. 8. Juli, Sa. 10. Juli, Mo, 12. Juli, Mi. 14. Juli, Do. 15. Juli, Sa. 17. Juli, Mo. 19. Juli, Di. 20. Juli, Mi. 21. Juli 202121.00 Uhr: 19.00 Uhr, Bistro mit Südtiroler Spezialitätenwww.meranerfestspiele.comTicket-Hotline: 0473 428388Tourismusverein Schenna, Passeier, Algund, Marling, Partschins, Hafling

