Frieden und Empathie

Zum Weinen schön: Wer Samuel Barbers „Adagio“ hört, empfindet Wehmut – und pure Emotion. Oliver Stone setzte das berühmte Eingangsthema in Schlüsselszenen seines Vietnam-Film „Platoon“ als dramatisches Leitmotiv ein, David Lynch ließ seine deformierte Hauptfigur in „The Elefant Man“ zu Barbers elegischer Musik sterben. Am 26. August eröffnet das World Orchestra for Peace String Ensemble unter der Leitung von Valery Gergiev mit dem „Adagio“ die 35. Ausgabe des südtirol festival merano . meran – und gedenkt mit dieser anrührenden Musik den Opfern der COVID-19-Pandemie.Auf das „Adagio“ folgen an diesem Abend eine Hommage an den dänisch-norwegischen Wissenschaftler und Schriftsteller Ludvig Holberg, ein Frühwerk von Elgar und Peter Tschaikowskys „Serenade“, die „vom Gefühl erwärmt“ sei, wie der Komponist 1890 an seine Mäzenin Nadeschda von Meck schreibt. Mit dem Walzer im zweiten Satz, der in die Ballsäle der Belle Epoque führt und dem „Tema russo“ im Finale, das russische Volkslieder verarbeitet, vermittelt das im hellen C-Dur geschriebene Werk nachdenkliche Ausgelassenheit – und Zuversicht für die Zukunft.Das World Orchestra for Peace wurde von Sir Georg Solti 1995 für ein Konzert in Genf anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Vereinten Nationen gegründet. Für dieses Konzert stellte Solti – als Zeichen des Friedens und der Völkerverständigung – ein Ensemble mit herausragenden Solisten aus internationalen Spitzenorchestern zusammen. Nach Soltis Tod im Jahr 1997 wurde das Orchester von seinem Mitbegründer Charles Kaye, der Valery Gergiev als Dirigenten eingeladen hatte, für das Eröffnungskonzert des neuen Festspielhauses in Baden-Baden (1998) sowie für weitere Konzerte neu zusammengestellt. In Anerkennung seiner Arbeit zur Förderung des Friedens durch multikulturellen Dialog wurde das World Orchestra for Peace 2010 zum UNESCO-Künstler für den Frieden ernannt - als erstes großes Sinfonieorchester, dem diese Ehre zuteil wurde. Die Diskographie des Orchesters umfasst zwölf Aufnahmen, die bei Decca, Philips, C-Dur und Arthaus erschienen sind.Valery Gergiev ist ein vitaler und energischer Repräsentant der St. Petersburger-Dirigenten-Schule und ein Schüler des legendären Professors Ilya Musin. Während er am Konservatorium in Leningrad studierte, gewann er den Herbert-von-Karajan-Wettbewerb in Berlin und den Allunions-Dirigentenwettbewerb in Moskau. Danach wurde er als Assistent des Chefdirigenten in das Kirov-Theater (das heute – wie vor der Oktoberrevolution – wieder Mariinsky heißt) eingeladen. Am 12. Januar 1978 debütierte er dort als Dirigent mit Sergej Prokofievs Oper „Krieg und Frieden“. 1988 wurde Valery Gergiev zum Musikdirektor des Mariinsky-Theaters ernannt, 1996 wurde er dessen künstlerischer Leiter und Generaldirektor und übernahm damit die Verantwortung für die Sparten Orchester, Oper und Ballett. Unter seiner Führung wuchs das Mariinksy zu einem weltweit einmaligen Theater- und Konzertzentrum.Gergievs internationale Konzerttätigkeit ist intensiv: Von 1995 bis 2008 war er Chefdirigent des Rotterdam Philharmonic (dessen Ehrendirigent er heute ist) und von 2007 bis 2015 leitete er als Chefdirigent das London Symphony Orchestra. Seit dem Herbst 2015 führt der Maestro die Münchner Philharmoniker als Chefdirigent.

