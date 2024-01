Frische innovative Einkaufserlebnisse überzeugen

Ein breites Sortiment erwartet die Kundinnen und Kunden in Bruneck Gilmplatz. - Foto: © Eurospar Schlanders

Das bereits Anfang Dezember eröffnete komplett neu erbaute Eurospar in Schlanders hat alle Erwartungen übertroffen. Der neue Supermarkt, geführt von den Vinschger Kaufleuten Hannes und Thomas Rungg, ihrerseits langjährige Partner von Despar, überzeugt durch sein innovatives Konzept.Die gemütliche Marktplatzatmosphäre, mit der Obst & Gemüse-Abteilung, einem Fischmarkt oder auch einer Metzgerei sowie die Feinkostabteilung machen den Einkauf von Beginn an zum Genuss. Die enge Zusammenarbeit mit lokalen Produzenten spiegelt sich in der breiten Produktauswahl wider. Aber auch zahlreiche Despar-Eigenmarken stellen eine echte Alternative für die Kundinnen und Kunden dar.Ein Bistro direkt im Eingangsbereich, lädt zudem zum gemütlichen Verweihlen ein, oder auch zu einem schnellen Häppchen vor den Schnäppchen.Wie alle neuen Supermärkte wurde auch dieser nachhaltig geplant. Energiesparende LED-Beleuchtung oder auch moderne Kühlanalgen machen das Geschäft energieeffizient. Eine eigene PV-Anlage auf dem Dach und Elektroladesäulen runden die nachhaltige Planung ab.Frisch und modern präsentiert sich der renovierte und erweiterte Eurospar am Gilmplatz in Bruneck. Auf nunmehr fast 1.300 Quadratmetern Verkaufsfläche erwarten die Kundinnen und Kunden nicht nur ein erweitertes Sortiment, vor allem im Frischebereich, sondern auch eine Vielzahl regionaler Produkte.Auch hier setzt das Unternehmen vermehrt auf einheimische Produkte. Von Brot und Backwaren, bis zu feinsten Wurstwaren, Milchprodukten oder Südtiroler Weinen setzt der Eurospar auf regionale Vielfalt. Preisvorteile und Eigenmarken wie die S-Budget-Produktlinie unterstreichen zudem das breite Angebot.Entdecken Sie unsere neuen Eurospar-Geschäfte in Schlanders und Bruneck und erleben Sie frische, regionale Vielfalt in einem modernen Einkaufsumfeld.