Die aktuellen Erweiterungen und Erneuerungen rund um Kaiser’s Kaiserschmarrn, Name It, Skechers und den dm drogerie markt fügen sich stimmig in das Gesamtbild ein und stärken gezielt die Bereiche Gastronomie, Mode und Nahversorgung. Das Gesamtangebot im Center wird so kontinuierlich für die Besucherinnen und Besucher weiterentwickelt. <BR \/><BR \/>Gerade rund um Ostern zeigt sich die Stärke dieses Konzepts. Die Shops bieten aktuelle Frühlingskollektionen, saisonale Trends und eine breite Auswahl an Geschenkideen für unterschiedliche Budgets und Anlässe. Von praktischen Alltagsprodukten bis hin zu persönlichen Geschenken lässt sich vieles in einem Besuch kombinieren. Als flexible Lösung bietet sich der DEZ Centergutschein an, der in zahlreichen Shops eingelöst werden kann und sich besonders als individuelles Ostergeschenk eignet.<BR \/><BR \/>Ergänzend setzt das <a href="https:\/\/www.dez.at\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">DEZ <\/a>auf ein abwechslungsreiches Erlebnisprogramm für die ganze Familie. Ein besonderer Zwischenstopp lohnt sich am DEZ-Hauptplatz: Von 30. März bis 4. April lädt ein kreatives Bastelangebot Kinder ab drei Jahren zum Mitmachen ein. Am Freitag und Samstag sorgt der Osterhase für strahlende Kinderaugen, während die TT-Fotobox für lustige Erinnerungsfotos bereitsteht. Den Höhepunkt bildet das Live-Radio-Gewinnspiel am 4. April, bei dem DEZ Centergutscheine im Wert von bis zu 200€ verlost werden.<BR \/><BR \/>Mit dieser Kombination aus Angebot, Service und erlebbaren Impulsen unterstreicht das DEZ Innsbruck auch im Frühjahr seine Position als führender sozialer Treffpunkt der Region.