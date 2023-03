Frühlingsgefühle im größten Wellnessbereich Südtirols im Meraner Land

Sorglos, locker und doch luxuriös. So lässt sich ein Urlaub in den Dolce Vita Hotels im Meraner Land am besten beschreiben. Neben unendlicher Entspannung und vieler kulinarischer Highlights spielt das mediterrane Lebensgefühl des Südens in den fünf Dolce Vita Hotels eine zentrale Rolle – la dolce vita eben. Schon ab März zeigen sich hier dank der warmen Temperaturen die ersten Frühlingsboten ‒ kein Wunder bei 300 Sonnentagen im Jahr.Dank des Dolce Vita Hotelhopping können Sie in nur einem Urlaub gleich 5 Hotels erkunden. Denn wer ein Dolce Vita Hotel bucht, dem stehen die Türen der Wellness- und Spaanlagen aller 5 Hotels offen. Entdecken Sie 5 Sky-Spas mit Bergblick, 36 In- und Outdoor-Pools, 28 Ruheräume, 31 Saunen und mindestens zwei Aufgüsse pro Tag und Hotel von zertifizierten Aufgussmeistern.Jedes Dolce Vita Hotels ist ein Spezialist mit besonderem Schwerpunkt, egal ob ein romantischer Urlaub zu zweit im Preidlhof Luxury Dolce Vita Resort für Erwachsene ab 16 Jahre, ein Urlaub mit der ganzen Familie im Feldhof Dolce Vita Resort oder eine Wellnessauszeit mit sportlichen Highlight im Lindenhof Pure Luxury & Spa Dolce Vita Resort. Sportbegeistere und Bike-Fans kommen im Dolce Vita Hotel Jagdhof auf Ihre Kosten und wer auf der Suche nach Entspannung im Grünen ist, findet im Alpiana Green Luxury Dolce Vita Hotel sein Urlaubszuhause auf Zeit.