Frühlingsgewinnspiel 2022

Am Freitag, 13. Mai ist es soweit! Die große Buchstabenjagd zum Frühlingsgewinnspiel beginnt. Eine Woche lang verstecken sich täglich Buchstaben in der „Dolomiten“ (einschließlich der „Dolomiten“-Beilagen „Magazin“, „Markt“ und „Wiku“) und der „Zett“. Um an der großen Buchstabenjagd teilzunehmen müssen Sie täglich den Buchstaben in der jeweiligen Zeitung finden, ausschneiden und schließlich den Original-Buchstaben auf den Coupon kleben.Dazu müssen Sie auf den Coupon, welcher am Freitag, dem Start der Spielwoche, Ihrer Dolomiten-Zeitung beigelegt wird, ihre persönlichen Daten samt Lösungswort einfüllen und diesen dann schließlich per Post einsenden. Mit ein bisschen Glück haben Sie die Chance auf den Gewinn von 3 E-Bikes von Sportler oder 25 Einkaufsgutscheine beim GARTENmarkt, zu jeweils 200 Euro.Sind Sie digitaler Abonnent oder Einzelkäufer? Kein Problem! Sie können auch online mitspielen. So geht’s: Sie können die gesuchten Buchstaben in der App „Dolomiten/Zett“ und im E-Paper durchs Antippen sammeln und anschließend im Bereich „Gewinnspiele“ einsehen und absenden. So wie bei den Coupons müssen alle Buchstaben in der richtigen Reihenfolge und die persönlichen Daten ausgefüllt werden. Sind Sie bereits Abonnent, so müssen Sie keine Daten ergänzen.