Frühlingszauber an der Adria: Das Lifestyle-Highlight Jesolo als ganzheitlicher Sehnsuchtsort

Selige Quality Time, bei der man den Blick auf die Uhr vergisst: Besonders in der Frühlingssonne lässt sich das einzigartig maritime Flair in erholsamer Ruhe absorbieren. Die ganzheitliche Spa-Philosophie sowie eine umfangreiche kulinarische Vielfalt begeistern nicht nur im Sommer – vor allem seit der kürzlich erfolgten Erweiterung des Acquapura Blue.Horizon SPA. Auf mittlerweile 2.100 m² können Gäste ihrem Körper & Geist hier Erholung schenken.Unter dem Motto „Blue.Horizon„ vereint das Falkensteiner Spa-Konzept das beruhigende Blau des Wassers und des Himmels mit der Weite des Horizonts. Diese Kombination wirkt ausgleichend und vitalisierend. In der neuen Panorama-Außensauna, dem Hamam & Rasul sowie in verschiedenen Pools der Wellness- und Saunawelt darf nach Herzenslust relaxt werden. Für wohltuende Anwendungen werden ausschließlich natürliche Ingredienzien mit maritimer Essenz – von der adriatischen Umgebung bis ins tropische Hawaii – verwendet.Die mediterrane Küche Italiens bekommt im Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo ein internationales Upgrade. In zwei Restaurants, deren Einflüsse von Japan bis nach Hawaii reichen, dürfen Gourmets aus genussvollen Speisen wählen. Hotelgäste erwartet eine Fusion aus italienischer Gastfreundschaft, japanischem Umami und der bunten Lebensfreude hawaiianischer Cocktails. So treffen frisch gegrillte Meeresfrüchte aus der Region auf abwechslungsreiche Bowls und vielfältige Tiki-Drinks.In bester Strandlage residieren, an einem der legendärsten Orte an der italienischen Adriaküste. Die Füße im Sand vergraben, dem Rauschen der Wellen lauschen und La Dolce Vita nach höchsten Qualitätsstandards genießen: Ein ganzheitlicher Sehnsuchtsort zum Träumen und immer Wiederkehren.