Gratulation! Der Yacht Club Salten feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Am 09. Mai startet die Foppa-Taste-Supporter-Sailing-Week in seine 10. Auflage. Bei der Jubiläumsausgabe sind 20 Boote in 2 Kategorien am Start. An die 200 Südtiroler Segler werden am kommenden Wochenende bei der wichtigsten und größten Segelveranstaltung außerhalb Südtirols vor der Küste Kroatiens an den Start gehen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1309722_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Es ist eine wahre Erfolgsgeschichte, die des Yacht Club Salten. Im Jahre 2014 gegründet verschrieb sich der Verein aus Jenesien der Veranstaltung einer eigenen Segelregatta. Unter der Regie des Yacht Club Salten Präsidenten Sigi Rungaldier und seinem Ausschuss wird Jahr für Jahr nichts unversucht gelassen, um die größte und wichtigste Segelregatta sportlich und mit einem attraktiven Rahmenprogramm zu veranstalten. Bereits zum vierten Mal steigt das Neumarkter Erfolgsunternehmen Foppa Taste Supporter als Hauptsponsor ins Boot. Firmenchefs Alexandra und Peter Foppa, selbst begeisterte Segler, zeigten sich sehr erfreut, anlässlich einer vor Kurzem stattgefundenen 10-Jahres Feier in den Räumlichkeiten der Firma Durst in Brixen, weiterhin als Hauptsponsor auftreten zu dürfen. Neben dem Hauptsponsor Foppa Taste Supporter gibt es noch eine ganze Reihe von Sponsoren, ohne diese die 10. Auflage nicht durchführbar wäre. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1309725_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Vor der Küste Kroatiens werden 20 Mannschaften, in zwei Kategorien, um die begehrte Trophäen des Yacht Club Salten kämpfen. 10 Mannschaften gehen mit Booten Beneteau First 45 an den Start, weitere 10 Teams rittern in Booten des Typs Salona 46 um die Tagessiege. Vor der Küste Kroatiens laufen die Boote von der Marina Kaštela ins offene Meer hinaus. In den folgenden Tagen werden die malerischen und geschichtsträchtigen Orte Milna, Vrboska, Stari Grad und Maslinica angelaufen. Der Abschluss findet in der Marina Agana in der Region Dalmatien statt. <BR \/><BR \/><b>News, Endergebnisse, Livestarts und Liveergebnisse findet man auf:<\/b><BR \/> <a href="https:\/\/www.foppasailingweek.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">foppasailingweek.com<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1309728_image" \/><\/div>