Wer „Elektriker Meran“ googelt, sieht meist eine Karte mit Betrieben. Ein Klick genügt, um anzurufen, die Website oder Bewertungen anzusehen.<BR \/><BR \/>Doch nicht jedes <a href="https:\/\/www.rankprofi.com\/leistungen\/lokales-seo?utm_source=stol&utm_medium=pr&utm_campaign=pr-2611-04&utm_content=lokales-seo" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Google-Unternehmensprofil<\/a> ist gut gepflegt. Rankprofi hat am 30. September 2026 die ersten fünf Treffer für vier Suchanfragen untersucht: „Elektriker Meran“, „Zahnarzt Brixen“, „Steuerberater Bozen“ und „Hotel Bruneck“. Die 20 geprüften Profile sind eine kleine Stichprobe, nicht repräsentativ für Südtirol.<BR \/><BR \/><b>Fehler 1: Bewertungen werden nicht beantwortet.<\/b> Bei 14 der 20 Profile gab es unter den zuerst angezeigten Bewertungen keine Antwort des Betriebs. Von 128 geprüften Bewertungen waren nur 27 beantwortet. Dabei zeigt eine kurze, freundliche Antwort, dass ein Betrieb seine Kunden ernst nimmt<BR \/><b><BR \/>Fehler 2: Das Profil wird nicht selbst verwaltet.<\/b> Zwei Betriebe hatten ihr Google-Profil noch nicht übernommen. Bei beiden fehlten Öffnungszeiten. Drei Profile hatten keine eigenen Fotos. Wer sein Google-Unternehmensprofil übernimmt und bestätigt, kann Angaben und Bilder selbst verwalten.<BR \/><BR \/><b>Drei weitere Fehler lassen sich leicht vermeiden:<\/b><BR \/><BR \/><b>Fehler 3:<\/b> Eine zu allgemeine Kategorie wählen. Google sollte genau erkennen, welche Leistungen ein Betrieb anbietet.<BR \/><BR \/><b>Fehler 4:<\/b> Öffnungszeiten an Feiertagen nicht aktualisieren. Wer an Weihnachten oder Neujahr anders geöffnet hat, sollte das eintragen.<BR \/><BR \/><b>Fehler 5:<\/b> Die Sprache der Kunden nicht berücksichtigen. In Südtirol lohnt es sich, zu prüfen, ob die Beschreibung deutsch- und italienischsprachige Kunden anspricht.<BR \/><BR \/><b>Selbsttest:<\/b> Sind Ihre Angaben auf Google Maps aktuell? Haben Sie eigene Fotos hochgeladen? Wann haben Sie zuletzt auf eine Bewertung geantwortet?<BR \/><BR \/><b>Rankprofi<\/b> ist eine SEO- und GEO-Agentur in Meran und prüft kostenlos, wie sichtbar ein Betrieb bei Google, Google Maps und in KI-Antworten ist: <a href="https:\/\/www.rankprofi.com\/?utm_source=stol&utm_medium=pr&utm_campaign=pr-2611-04&utm_content=home" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">rankprofi.com<\/a>