Fünf-Sterne-Auszeit im Gadertal gewinnen

Lust auf eine Auszeit der Extraklasse? Dann sollten Sie am Sonntag beim „Zett“-Glückstelefon mitspielen. Zu gewinnen gibt es nämlich einen Kurzurlaub (eine Übernachtung für zwei Personen inklusive 3/4-Pension) im 5-Sterne-Hotel Fanes in St. Kassian www.hotelfanes.it im Gadertal.Alpine Tradition und luxuriöser Komfort, Wellness und Relax, Schönheit und Wohlbefinden, unvergessliches Naturerlebnis und sportliche Aktivitäten in der Felsarena der Dolomiten: All das macht Urlaub im Wellnesshotel Fanes in Alta Badia, so einzigartig.Im Hotel Fanes überzeugt nicht nur das Ambiente, sondern auch die Küche und die Gastfreundschaft. 5-Sterne-Komfort in den Zimmern, Dienstleistungen der Extraklasse, ein eigener Hubschrauberlandeplatz und kein Wunsch, der unerfüllt bleibt.

