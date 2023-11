Für Südtirol. Mit Ötzi Strom

Foto: © Ötzi Strom – Alfred Tschager

Auf demkaufen Kunden von selbst gewählten Stromhändlern Strom ein. In diesem Fall werden die Lieferungsbedingungen von den Vertragsparteien vereinbart. Für Privathaushalte endet der geschützte Grundversorgungsdienst Anfang 2024. Wer sich bis zum 1. April 2024 noch nicht für einen Anbieter auf dem freien Markt entschieden hat, wird einem Stromversorger zugeteilt, der in einem Ersteigerungsverfahren ermittelt wird. Ötzi Strom ist der Anbieter auf dem freien Markt und für all jene die Alternative, denen die Energiewende am Herzen liegt.Wir sind herzlich und frech und machen unsere Energie besser. Selbst. Ötzi Strom kommt aus kleinen und mittleren Kraftwerken in Südtirol und wird aus Wasserkraft, Sonnenenergie und Biomasse gewonnen. Ötzi Strom wurde gegründet, um unsere Energiezukunft in einer solidarischen Gemeinschaft – nachhaltig und demokratisch – zu gestalten. Wir sind eine Genossenschaft und liefern unseren Strom zu fairen Preisen an unsere Mitglieder. Nur: Die Tatsache, dass „mein Licht brennt“ und „der Preis niedrig ist“ reicht uns nicht aus. Wir wollen mehr: Eine gemeinschaftliche Teilhabe an den Ressourcen Wasser, Sonne und Wind ist – mit der eigenständigen Verteilung von „grüner“ Energie aus unserem Land und dem Aufbau von eigenen Produktionsanlagen – möglich. Das ist unsere Vision. Auch deshalb: