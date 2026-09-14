Vor mehreren Monaten einigten sich die Bauherren und furniRENT zu einer erneuten Zusammenarbeit für den nächsten Umbau des damaligen Hotel Bamboo in Goldrain, Vinschgau. Das Ziel der Renovierungsmaßnahmen für das heurige Frühjahr war, aus dem Hotelbetrieb ein Ferienapartmenthaus, lautend auf „GoldRain Residence “, mit Frühstückservice umzusetzen. <BR \/><BR \/>Die 21 Hotelgästezimmer wurden von furniRENT, in einer Umbauzeit von ca. 8 Wochen, in 18 Ferienapartments termintreu umgebaut. „Ein durchdachtes Raum- und Lichtkonzept, um mit den bestehenden Grundrissen, das Optimum an Designanspruch und Funktionalität herauszuholen, war entscheidend für den baulichen Erfolg, betont Hr. Daniel Pfeifer, Vertriebsleiter furniRENT Hoteleinrichtung. Finanzierung.<BR \/><BR \/>Den Beginn der Arbeiten stellte die Demontage der bestehenden Zimmer dar. Weitere Gewerke, wie die Maßanfertigung der Möbel, Türen, Küchen, Boden-, Malerarbeiten, Textilien, Elektor- und Wasserinstallationsarbeiten wurden ebenso von der Firma furniRENT durchgeführt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354647_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Fr. Sandra Stricker, Eigentümerin der GoldRain Residence hebt vor allem die von furniRENT vertraglich zugesicherte Fixpreisgarantie und Termintreue hervor. „Weiters bietet furniRENT mit dem hauseigenen Finanzierungsmodell, eine sehr gute Möglichkeit für die finanzielle Machbarkeit des Umbaus und eröffnet dadurch mehr finanziellen Spielraum“, erklärt die zufriedene Bauherrin, Fr. Sandra Stricker.<BR \/><BR \/>furniRENT bedankt sich für das Vertrauen und wünscht der Inhaberfamilie viel Freude und Erfolg mit den neuen Apartments!<BR \/><BR \/>Interesse? Dann kontaktieren Sie doch furniRENT unter:<BR \/>Tel.: +43\/4242\/222390<BR \/> <a href="mailto:beratung@furnirent.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">beratung@furnirent.com<\/a><BR \/> <a href="https:\/\/furnirent.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.furnirent.com<\/a><BR \/><BR \/><b>furniRENT GmbH<BR \/>Hausergasse 27\/14<BR \/>A-9500 Villach<\/b><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354650_image" \/><\/div>