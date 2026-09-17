<b>Alles aus einer Hand: Einrichtung und Finanzierung.<\/b><BR \/><BR \/>Das Szenario ist oft das gleiche: Für den Innenausbau der Zimmer, Bäder und öffentlichen Bereiche, werden mehrere Gewerke benötigt, welche einem straffen Zeitplan unterliegen. Oft ist das Organisieren der Gewerke in der Praxis nur schwer möglich, weil viele Handwerker nicht verfügbar sind, oder teils absurde preisliche Vorstellungen haben. Auch Termin- und Kostenüberschreitungen sind leider gängig und sehr ärgerlich.<BR \/><BR \/>furniRENT bietet nicht nur attraktive, hauseigene Finanzierungslösungen, sondern kümmert sich auch um die Einrichtung der Zimmer, Bäder und öffentlichen Bereiche. Somit bietet das Unternehmen Komplettlösungen an. Beginnend mit der Planung, Designfindung, bis hin zur Bereitstellung sämtlicher Innenausbau-Gewerke, ist furniRENT Ihr verlässlicher Partner beim Um-\/Neubau. Fertigstellungs- und Fixpreisgarantie werden zudem vertraglich zugesichert.<BR \/><BR \/><b>furniRENT Leistungspaket.<\/b><BR \/><BR \/>-<\/TD><TD>Erstellung Investitions- und Finanzierungskonzept;<BR \/>-<\/TD><TD>Falls gewünscht, Umsetzung der Finanzierung mittels Warenkredits;<BR \/>-<\/TD><TD>Planung Hotelumbau;<BR \/>-<\/TD><TD>Einrichtung der Zimmer, Bäder, Speisesäle, etc.;<BR \/>-<\/TD><TD>Fixpreis mit Fertigstellungsgarantie;<BR \/>-<\/TD><TD>Nur 1 Ansprechpartner! Keine lästige Koordination von Gewerken<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354959_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Innovative Finanzierungslösungen.<\/b><BR \/><BR \/>Als verlässlicher Partner ergreift furniRENT die Initiative, stellt seine eigene Bonität zur Verfügung und kann dadurch dem Hotelier eine bankenunabhängige Finanzierungsalternative anbieten. Die Abwicklung erfolgt unkompliziert über einen Warenkredit in Form monatlicher Ratenzahlungen. Der Kunde kann sich zudem über attraktive Zinsen und flexible Laufzeiten freuen. Wie funktioniert die Finanzierung? 50 % des Kapitalaufwandes übernimmt furniRENT, während die restlichen 50 Prozent vom Kunden gedeckt werden. Das Credo lautet: Gemeinsame Last und maximaler Erfolg! „Kein Hotel ist gleich. Deshalb erarbeiten wir individuelle Lösungen aus Finanzierung, Umbau und Ausstattung. Von der Planung bis hin zur Umsetzung bleiben wir an der Seite unserer Kunden“, präzisiert Daniel Pfeifer, Vertriebsleiter furniRENT.<BR \/><BR \/><b>Interesse? Dann kontaktieren Sie doch furniRENT unter:<\/b><BR \/><BR \/>Tel.: +43\/4242\/222390<BR \/> <a href="mailto:beratung@furnirent.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">beratung@furnirent.com<\/a><BR \/> <a href="https:\/\/furnirent.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.furnirent.com<\/a><BR \/><BR \/><b>furniRENT GmbH<BR \/>Hausergasse 27\/14<BR \/>A-9500 Villach<\/b><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354962_image" \/><\/div>