„Vives“ – auf Ladinisch „Du sollst leben!“ – ist weit mehr als ein Trinkspruch. Für Ganes wird dieser Ausdruck zur kraftvollen Hymne an das Leben selbst. Mit ihrem achten Studioalbum entführen die Musiker ihr Publikum auf eine atmosphärisch dichte Reise durch die ladinische Kultur und die eindrucksvolle Welt der Alpen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1304082_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Musik von „VIVES!“ verbindet auf faszinierende Weise Tradition und Moderne: urige Klänge treffen auf raffinierte Arrangements, während sich alpine Motive mit überraschenden Einflüssen verweben. Mariachi-Trompeten, Gitarren und Geigen begegnen Jodel und Lamenti – eine klangliche Mischung, die lebendig, verspielt und zugleich tief verwurzelt wirkt. Die Bilder, die dabei entstehen, sind intensiv: eine Dorfwirtschaft voller Stimmen, Geschichten und Gelächter, Musik, die Menschen zusammenbringt und Emotionen weckt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1303941_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In ihren Liedern erzählen Ganes von Erinnerungen und Begegnungen, vom Leben im Dorf, von Abschied und Rückkehr, von Traditionen und der Weisheit vergangener Generationen – oft mit einem Augenzwinkern, geprägt von Humor, Aberglauben und Selbstironie.<BR \/><BR \/>Die Inspiration für „VIVES!“ stammt aus dem ladinischen Dorf La Val, einem Ort, der reich an Geschichte und kultureller Tiefe ist. Diese enge Verbindung zur Heimat ist in jedem Ton spürbar und verleiht der Musik eine besondere Authentizität.<BR \/><BR \/>Das Konzert verspricht ein intensives Erlebnis: ein musikalisches Fest, bei dem sich Grenzen zwischen Bühne und Publikum auflösen. „VIVES!“ ist eine Einladung, das Leben in all seinen Facetten zu feiern – voller Freude, Melancholie und Gemeinschaft.<BR \/><BR \/><b>Besetzung:<\/b><BR \/>Marlene Schuen – Vocals, Geige, Gitarren<BR \/>Elisabeth Schuen – Vocals, Geige, Mandoline<BR \/>Raffael Holzhauser – Gitarren, Vocals<BR \/>Natalie Plöger – Bass, Vocals<BR \/><BR \/><b>Infos und Tickets:<\/b><BR \/> <a href="https:\/\/www.kulturzentrum-toblach.eu\/de\/willkommen-bei-uns-1.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.kulturzentrum-toblach.eu<\/a><BR \/>Tel. +39 0474 976151<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1303950_image" \/><\/div>