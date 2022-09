Gassenhof x Becherhaus: Whiskey Sky Trail

[email protected]

Das Becherhaus feiert seinen 127. Geburtstag, ist im Herzen aber immer noch ein New Make! Wir vom Erlebnisort Gassenhof vergolden diesen Tag mit 127 Flaschen herrlichem Whiskey, der im Gassenhof liebevoll gebrannt und am 9. September 2022 zum Geburtstagskind gebracht wird. Dazu brauchen wir Euch: 127 Goldstücke, die das Wasser des Lebens nach oben bringen.Also: schnürt Eure Wanderschuhe und seid dabei!Das Alter und geleerte Gläser soll man ja nicht zählen, aber bei dieser langersehnten Jubiläumsfeier machen wir genau das! Am 9. September lassen wir beim Whiskey Sky Trail die Korken knallen.Morgenstund hat Gold im Mund und deshalb treffen wir uns um 6:00 Uhr morgens in Maiern, von wo aus unsere Whiskey-Mission beginnt.Im Becherhaus angekommen wird der möglichst wenig geschüttelte und keinesfalls gerührte Tropfen dann in Holzfässer gefüllt, in denen er die nächsten Jahre sein Aroma entfalten kann. Das bedeutet jahrelange Vorfreude auf den besten Whiskey der Alpen! Macht mit und bringt mit den anderen Whiskeyhütern jeweils eine Flasche Wasser des Lebens zum höchsten Schutzhaus in Südtirol. Aufs Feiern müsst Ihr selbstverständlich nicht so lange warten, denn das liegt uns vom Erlebnisort Gassenhof im Blut.Als unsere Agenten im Auftrag des besten Geschmacks erwarten Euch jede Menge Gassenhof-Feeling und ein Gutschein für Essen und Getränke – das einzigartige Panorama auf 3 195 Höhenmetern inklusive.Außerdem dürft Ihr als Erinnerung die geleerte Flasche behalten, die Ihr erfolgreich ans Ziel gebracht habt.Ihr seid für jede wortwörtliche Schnapsidee zu haben? Dabei sein ist Gold wert! Schnappt Eure liebsten Whiskey-Freunde und meldet Euch einfach telefonisch oder via Mail bei uns an. Mehr Details gefällig? Hier findet Ihr alle Informationen und Neuigkeiten rund um das Event!Wir freuen uns, Euch mit einem herzlichen „Wia tuat’s an?“ begrüßen zu dürfen.Erlebnisort Gassenhof****sUntere Gasse 1339040 RidnaunSüdtirol | ItalienTel. +39 0472 656209