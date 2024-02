Gaudi und Nostalgie beim Soalrennen auf Meran 2000

Foto: © Bernhard Aichner

Die Teilnehmer bilden Seilschaften zu jeweils drei Personen und können in Kategorien „Die Großgewordenen„ und „Die Lauser“ an den Start gehen. Verbunden mit einem Seil, bewältigen die drei Rennläufer eine einfache Riesentorlauf-Strecke, um gemeinsam die Ziellinie zu erreichen.Pro Kategorie darf jeder Teilnehmer nur einmal an den Start gehen. Auf das Podium schaffen es die Seilschaft, die der Durchschnittszeit am nächsten liegt, sowie die drei schnellsten und das langsamste Team.Das Traditionsrennen wird jährlich in Zusammenarbeit zwischen dem Skiclub Meran und der Bergbahnen Meran 2000 AG organisiert und erfreut sich großer Beliebtheit bei der Bevölkerung.„Das Soalrennen ist einer unserer Höhepunkte in der Wintersaison und für uns ein Anlass, den Winter mit einem Gaudirennen gebürtig zu verabschieden“, so der Präsident der Meran 2000 Bergbahnen AG, Andreas Zanier. „Die erfolgreiche Ausgabe der Veranstaltung im vergangenen Jahr hat uns motiviert und wir freuen uns sehr, dass die Nachfrage auch in diesem Jahr wieder sehr groß ist. Es ist eine Freude, wie beim Soalrennen verschiedene Gruppen jeden Alters zusammenkommen, um Spaß zu haben – ob Familien, Freunde oder Arbeitskollegen.“Das Soalrennen ist ideal, um sich kreativ auszuleben: Mit dem Kleidermotto ganz im Zeichen der Nostalgie ist es ein schöner Anlass, um Omas und Opas Kleiderschätze aus der Vergangenheit wiederaufleben zu lassen. Also: Zeigt her eure historischen Uniformen und Accessoires!Anmeldungen www.soalrennen.it innerhalb Samstag, 2. März.