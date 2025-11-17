Die Tiere leben auf Südtiroler Höfen. Sie haben ausreichend Platz, frische Luft, Zugang zu natürlichem Licht und verpflichtenden Auslauf ins Freie. Die gesamte Wertschöpfung – von der Aufzucht über die Mast bis zur Schlachtung – bleibt in Südtirol. Das sorgt für kurze Wege und klare Strukturen. So bleibt die Herkunft nachvollziehbar, die Qualität kontrollierbar – und du kannst dich auf jeden einzelnen Schritt verlassen.<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt steht das Tierwohl. Auf Antibiotika, Wachstumsförderer oder unnötige Eingriffe wird komplett verzichtet. Die Haltung erfolgt tiergerecht, mit hochwertigem, angepasstem Futter. Strenge Vorgaben sichern das Niveau, unabhängige Kontrollen bestätigen es. Die Betriebe handeln verantwortungsvoll – mit einem Bewusstsein für das Tier und den Menschen, der es später verarbeitet oder genießt.<BR \/><BR \/>Du bekommst das Geflügelfleisch mit Qualitätszeichen bereits in ausgesuchten Metzgereien: Meatery in Olang, Genuss Gruber in Prad am Stilfser Joch, Metzgerei Zelger in Auer und die Dorfmetzgerei Holzner in Lana setzen bereits auf das Zeichen. Auch zwei Höfe vermarkten selbst: der Öbersthof in Feldthurns und der Hintersteurerhof in Aicha (Natz-Schabs) zählen zu den ersten Partnern. Sie stehen stellvertretend für eine neue Generation bäuerlicher Betriebe, die Verantwortung leben und Qualität greifbar machen.<BR \/><BR \/>Mit dem neuen Geflügelangebot zeigt das Qualitätszeichen Südtirol, dass bewusste Ernährung, regionale Herkunft und nachhaltige Tierhaltung gemeinsam möglich sind. Für dich. Und für alle, die auf Qualität achten.<BR \/><BR \/><b>Mehr Informationen findest du auf:<\/b> <a href="https:\/\/www.qualitaetsuedtirol.com\/de\/produkte\/fleisch-kaminwurzen.html?utm_campaign=st_de_kaminwurzen_2025&utm_source=digit_print&utm_medium=st_de_qrcode" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.qualitaetsuedtirol.com\/fleisch<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1236669_image" \/><\/div>